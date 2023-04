CL-Vorschau: Bayern München vor dem Aus

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen blicken und euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Diesmal...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen blicken und euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Diesmal richten wir unser Augenmerk auf zwei CL-Viertelfinalrückspiele.

Inter – Benfica

19.04.2023, 21:00 Uhr

Am 23. Spieltag war Inter noch der hartnäckigste Verfolger von Napoli und lag in der Tabelle der Serie A auf Platz 2. Sieben Spieltage später sieht die Lage gänzlich anders aus, denn der Meister der Saison 2020/21 liegt nur noch auf Platz 5 und läuft Gefahr die Qualifikation zur Champions League zu verspielen. Aus den letzten acht Pflichtspielen konnte man nur die Begegnung gegen Benfica in der Champions League gewinnen, doch auch dieser Erfolg konnte nicht die gewünschten Kräfte in der Meisterschaft freisetzen, denn am Wochenende setzte es eine eher blamable 0:1-Niederlage vor heimischem Publikum gegen Monza. Damit holte Inter aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen nur einen einzigen Punkt.

Nicht nur Inter ist gerade von der Rolle, auch Benfica stolperte in eine ungewohnte Schwächephase. Zwischen dem 2. August 2022 und dem 2. April 2023 absolvierte die Mannschaft ganze 45 Pflichtspiele und ging dabei nur ein einziges Mal als Verlierer vom Platz. Dabei traf man auch in der Champions League auf Spitzenteams wie Paris Saint-Germain und Juventus. Nun verlor man zunächst gegen den FC Porto, anschließend das Champions-League-Spiel gegen Inter und zu guter Letzt auch noch das Meisterschaftsspiel gegen den Tabellenelften Desportivo Chaves. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten FC Porto schrumpfte damit innerhalb von zwei Runden von zehn auf vier Punkte und Benfica muss aufpassen nach dieser starken Saison am Schluss nicht noch den Titel zu verspielen.

Inter hat personelle Probleme in der Innenverteidigung, wo Milan Skriniar fix ausfällt und Stefan de Vrij fraglich ist. Auf der Gegenseite fehlen Julian Draxler, Mihailo Ristic und Alexander Bah aus. Nicolas Otamendi ist nach seiner Sperre hingegen wieder dabei.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Inter und Benfica findet ihr bei wettfreunde.net

FC Bayern München – Manchester City

19.04.2023, 21:00 Uhr

Der FC Bayern München steht mit mehr als eineinhalb Beinen vor dem Aus, denn das Hinspiel gegen Manchester City ging mit 0:3 verloren. Als wäre die Niederlage nicht schon schlimm genug, gerieten in der Kabine der Ex-Salzburger Sadio Mané und Leroy Sané aneinander. Mané versetzte seinem Mitspieler einen Schlag und wird eine Rekordstrafe für diese Entgleisung bezahlen müssen. Es folgte eine Suspendierung für das Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim und man darf gespannt sein, ob er gegen Manchester City eine Rolle spielen wird.

Ansonsten werden Manuel Neuer und Lucas Hernández fix fehlen, während Eric Choupo-Moting voraussichtlich wieder fit werden wird und zumindest für die Ersatzbank ein Thema sein sollte. Auf der Gegenseite gibt es mit Phil Foden nur ein Fragezeichen. Der englische Nationalspieler trainierte nach seiner Blindarmoperation schon wieder mit der Mannschaft mit, wird aber im Rückspiel voraussichtlich geschont werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Guardiola die gleiche Mannschaft auf das Feld schicken wird wie zuletzt.

Der FC Bayern München kam am Wochenende gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Besser lief es für Manchester City, das beim 3:1-Sieg seinen zehnten Pflichtspielsieg in Folge feierte und seit dem 5. Februar ohne Niederlage ist.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City findet ihr bei wettbasis.com