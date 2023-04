CL-Vorschau: Es spricht nicht viel für den Chelsea FC

Wie vor jedem Europacup-Spieltag werfen wir einen Blick auf zwei spannende Begegnungen. Diesmal blicken wir nach London, wo Chelsea zwei Tore gegen Real Madrid...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag werfen wir einen Blick auf zwei spannende Begegnungen. Diesmal blicken wir nach London, wo Chelsea zwei Tore gegen Real Madrid aufholen muss. Im Parallelspiel wird Napoli alles daran setzen um den 0:1-Rückstand gegen den AC Milan aufzuholen.

Chelsea – Real Madrid

Dienstag, 18.04. 2023, 21:00 Uhr

Selbst die optimistischsten Chelsea-Fans werden heute wohl keine allzu großen Geldbeträge auf den Aufstieg ihrer Mannschaft sagen. Einerseits gehen die Blues nämlich mit einem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel in die Partie, andererseits ist die jüngste Bilanz erschreckend. Nachdem der Klub in der Sommer- und Winterpause Unmengen an Geld für neue Spieler ausgab, bleibt der Erfolg aus und kostete Trainer Graham Potter seinen Job. Chelsea steht aktuell nur auf Platz 11 der Tabelle und verlor am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen Brighton mit 1:2. Die Londoner, die aktuell von Trainer Frank Lampard betreut werden, warten seit sechs Partien auf einen Sieg. Immerhin gelang gegen Brighton nach längerer Zeit wieder einmal ein Tor – in den letzten vier Pflichtspielen gelang Chelsea nämlich kein Treffer. Real feierte einen 2:0-Auswärtssieg gegen Cadiz, wird aber aller Voraussicht nach den FC Barcelona nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängen können. Der Rückstand beträgt elf Punkte, wobei die Katalanen eine kleine Schwächephase haben und zuletzt gegen Girona und Getafe nicht über torlose Unentschieden hinauskamen.

Die Personalsituation spricht auch nicht für eine Sensation heute Abend. Ben Chilwell ist nach seiner roten Karte in Madrid gesperrt und wird so wie der verletzte Koulibaly nicht an der Partie teilnehmen können. Kai Havertz und Ruben Loftus-Cheek sind zudem fraglich, sodass die vorderste Sturmreihe aus Joao Felix, Sterling und Mudryk bestehen könnte. Auf der Gegenseite fällt nur Ferland Mendy fix aus, während Vinícius Júnior, der das Spiel gegen Cadiz verpasste, ebenfalls fraglich ist. Wir dürfen gespannt sein, ob David Alaba oder Rüdiger neben Militao im Abwehrzentrum starten wird. Im Hinspiel kam Real Madrid übrigens auf 57% Ballbesitz und hatte auch in der xG-Wertung mit 2.28:0.66 klar die Nase vorne.

SSC Neapel – AC Milan

Dienstag, 18.04. 2023, 21:00 Uhr

So wie Chelsea muss auch der SSC Neapel als Heimmannschaft einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, wobei hier die Chancen höher sind, dass die Fans der Heimmannschaft glücklich den Weg nach Hause antreten. Immerhin führt der SSC Neapel mit 14 Punkten Vorsprung überlegen die Tabelle der Serie A an. Allerdings besteht durchaus Grund zur Sorge, denn gegen den AC Milan verlor man nicht nur das Hinspiel, sondern musste sich Anfang April in der Meisterschaft zuhause mit 0:4 geschlagen geben. Auch am Wochenende kam man nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen Hellas Verona hinaus und ein Blick auf die Statistiken zeigt auch sofort wo der Schuh drückt. Napoli kam beim torlosen Remis auf 80% Ballbesitz, spielte sich aber kaum brauchbare Chancen heraus, wie die xG-Wertung von 0:41:0.45 zeigt.

Im Rückspiel gegen Milan wird die Heimmannschaft auf den gesperrten Andre-Frank Zambo Anguissa verzichten müssen, der so wie der verletzte Giovanni Simeone seiner Mannschaft nicht helfen wird können. Trainer Spalletti wird aber aufatmen, da Stürmerstar Victor Osimhen seinem Team wieder zur Verfügung stehen wird, wodurch Napoli im gegnerischen Strafraum wesentlich mehr Präsenz haben sollte. Beim AC Milan ist die Verletzungsliste ebenfalls sehr kurz, denn Zlatan Ibrahimovic ist der einzige Verletzte. Trainer Pioli könnte demnach auf die gleiche Startelf wie beim Hinspiel setzen.

