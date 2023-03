CL-Vorschau: Konrad Laimer Außenseiter im Etihad Stadium

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf zwei Partien liefern. Wir blicken heute nach Manchester und Porto, wo die Rückspiele...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf zwei Partien liefern. Wir blicken heute nach Manchester und Porto, wo die Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale auf dem Programm stehen.

Manchester City – RB Leipzig

Dienstag, 14.03.2023, 21:00 Uhr

Im Hinspiel sah man zwei völlig verschiedene Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten war der Favorit aus England die klar spielbestimmende Mannschaft und ging in der 27. Minute auch verdient mit 1:0 in Führung. Den Fehlpass vor dem Mahrez-Treffer verursachte ausgerechnet der österreichische Nationalspieler Xaver Schlager, der beim Rückspiel aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlen wird. Schlager wurde bereits operiert und wird seinem Team länger fehlen.

Leipzig gelang es aber in den zweiten 45 Minuten die Partie an sich zu reißen, auch weil die Einwechslung von Henrichs für Klostermann frischen Wind brachte. Gvardiol gelang der nicht unverdiente Ausgleich und in der Schlussphase machte es den Eindruck, als ob beide Mannschaften mit einem Unentschieden im Hinspiel leben können.

Manchester City geht nach diesem Ergebnis auch im Rückspiel als Favorit ins Spiel, aber die Gäste aus Deutschland sind keinesfalls chancenlos, zumal man am Wochenende mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Selbstvertrauen tanken konnte. Aber auch die Hausherren dürfen mit den Ergebnissen seit dem Hinspiel zufrieden sein. City setzte sich nämlich in den letzten vier Pflichtspielen stets als Sieger durch.

Ein weiterer Punkt der klar für die Hausherren spricht ist die Personalsituation. Trainer Pep Guardiola kann auf alle seine Spieler zurückgreifen, denn im Kader befindet sich zurzeit kein einziger verletzter Akteur. Anders sieht es bei den Leipzigern aus, wo neben Schlager auch Gulácsi, Olmo und Diallo fehlen. Christopher Nkunku ist zudem fraglich. Statt Xaver Schlager dürfte mit Haidara ein anderer ehemaliger Salzburger in der Startaufstellung stehen.

FC Porto – Inter

Dienstag, 14.03.2023, 21:00 Uhr

Der FC Porto verlor das Hinspiel in Mailand mit 0:1 und setzt nun auf die starke Heimbilanz. Die Mannschaft von Trainer Sérgio Conceição gewann neun der letzten zehn Spieler vor heimischem Publikum und musste sich in der gesamten Saison zuhause bei einer einzigen Punkteteilung nur dreimal geschlagen geben. Eine Niederlage fuhr man dabei gegen Benfica ein, den Tabellenführer der portugiesischen Liga. Der FC Porto liegt momentan auf Platz 2 und weist acht Punkte Rückstand auf.

Gegner Inter rangiert ebenfalls auf dem zweiten Tabellenplatz, doch der Meisterzug ist schon längst abgefahren. Tabellenführer Napoli weist unglaubliche 18 Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf und wird nach den Meistertiteln 1986/87, 1989/90 zum dritten Mal die italienische Meisterschaft gewinnen. Der FC Porto kann auch darauf hoffen, dass die zuletzt schwache Auswärtsbilanz Inters heute eine Fortsetzung finden wird. Der Serie-A-Klub fuhr in der Fremde nach einem 0:0-Unentschieden zwei Niederlagen gegen Bologna und Spezia ein und erzielte in diesen 270 Minuten nur einen einzigen Treffer, der nach einem Elfmeter fiel.

Der FC Porto hatte in den letzten Wochen ein großes Lazarett und mit Evanilson, Veron und Galeno sind noch immer drei Spieler verletzt, allerdings kehren einige Akteure wieder in die Mannschaft zurück. Nicht mit dabei ist jedoch Otavio, der im Rückspiel eine Sperre absitzen muss. Bei den Gästen fehlt Correa fix aus, Innenverteidiger Skriniar ist fraglich, könnte aber neben Acerbi und Bastoni in der Dreierkette beginnen. Nachdem Lukaku im Heimspiel als Joker den einzigen Treffer der Partie erzielte, könnte er nun zum ersten Mal in dieser Saison in einem Champions-League-Spiel in der Startelf stehen.

