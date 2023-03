CL-Vorschau: Liverpool hofft auf ein Fußball-Wunder

Nach den gestrigen Haaland-Festspielen wollen wir auch heute auf zwei CL-Partien blicken, wobei diesmal wahrscheinlich keine allzu großen Überraschungen zu erwarten sind und die...

Nach den gestrigen Haaland-Festspielen wollen wir auch heute auf zwei CL-Partien blicken, wobei diesmal wahrscheinlich keine allzu großen Überraschungen zu erwarten sind und die Favoriten mehr als gute Chancen haben ins Viertelfinale aufzusteigen.

Real Madrid – Liverpool FC

Mittwoch, 15.03.2023, 21:00 Uhr

Was war das für ein verrücktes Hinspiel. Jürgen Klopp und seine Schützlinge gingen in der ersten Begegnung gegen die Königlichen bereits nach 14 Minuten mit 2:0 in Führung, mussten sich aber letztendlich mit 2:5 geschlagen geben, womit die Chancen auf einen Aufstieg schon sehr gering sind. Man braucht schon eine absolute Glanzleistung und einen außergewöhnlichen Tag, wie etwa beim 7:0-Sieg gegen Manchester United vor zwei Runden, um die Königlichen auswärts deutlich zu schlagen. Nach dem Kantersieg gegen die Red Devils sah man allerdings die andere Seite der Reds, denn das Meisterschaftsspiel gegen Bournemouth ging mit 0:1 verloren.

Bei Real lief nach dem 5:2-Erfolg aus dem Hinspiel aber ebenfalls nicht alles glatt, denn die darauffolgenden drei Pflichtspiele konnten nicht gewonnen werden. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Atletico Madrid verlor man mit 0:1 gegen den FC Barcelona und kam anschließend nicht über eine torlose Punkteteilung gegen Real Betis hinaus. Immerhin klappte es zuletzt am Wochenende gegen Espanyol, als man zuhause mit 3:1 die Partie für sich entschied. Der Meisterzug dürfte allerdings abgefahren sein, dass nach den letzten Wochen beträgt der Vorsprung des FC Barcelona neun Punkte.

Gegen Liverpool spricht jedenfalls neben dem Ergebnis aus dem Hinspiel auch die schlechte Auswärtsbilanz in dieser Saison. Die Reds gewannen bewerbsübergreifend nur 6 von 19 Auswärtsspielen in dieser Saison! Demnach ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Kantersieg gegen Real gelingt. Bei den Hausherren fehlt nur David Alaby, Ferland Mendy dürfte rechtzeitig fit für sas Spiel werden. Auch Karim Benzema könnte sein Comeback geben. Die Gäste müssen auf Thiago, Luis Diaz, Joe Gomes und Calvin Ramsey verzichten, wobei auch der Einsatz von Naby Keita fraglich ist.

SSC Neapel – Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 15.03.2023, 21:00 Uhr

Luciano Spallettis Mannschaft erholte sich von der 0:1-Niederlage gegen Napoli mit einem 2:0-Sieg gegen Atalanta am Wochenende und gewann damit acht der letzten neun Pflichtspiele. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Oliver Glasners Mannschaft im Stadio Diego Armando Maradona für eine Sensation sorgen wird, denn der souveräne Tabellenführer der Serie spielt eine fantastische Saison und agiert sehr konstant. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten in der Serie A beträgt 18 Punkte.

Was spricht für die Eintracht? Spalletti hat einige Verletzungssorgen, da die Schlüsselspieler Kim Min-Jae, Hirving Lazaro und Alex Meret angeschlagen sind und es noch nicht sicher ist, ob sich ein Einsatz ausgehen wird. Ansonsten fehlt mit Giacomo Raspadori allerdings nur ein Spieler. Auf der Gegenseite muss Glasner auf den gesperrten Randal Kolo Muani, der laut Medienberichten bei Manchester United hoch im Kurs steht. Dazu fehlen mit Ansgar Knauff, Jesper Lindstrøm und Éric Ebimbe drei Spieler verletzungsbedingt.

Eintracht Frankfurt verlor in den letzten Wochen ein wenig den Anschluss an die Spitzenreiter der Bundesliga und wartet seit vier Pflichtspielen auf eienn Sieg. Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Serie heute in Neapel reißen wird.

