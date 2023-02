CL-Vorschau: PSG mit Personalsorgen vor Spitzenspiel

Heute startet auch die Champions League ins neue Kalenderjahr und wie gewohnt liefern wir euch Vorschauen auf die bevorstehenden Partien. Heute blicken wir nach...

Heute startet auch die Champions League ins neue Kalenderjahr und wie gewohnt liefern wir euch Vorschauen auf die bevorstehenden Partien. Heute blicken wir nach Mailand und Paris.

AC Milan – Tottenham Hotspur FC

Dienstag, 13.02.2023, 21:00 Uhr

Am Dienstagabend treffen in Mailand zwei Mannschaften aufeinander, die sich in ihren jeweiligen heimischen Ligen in ähnlicher Position befinden. Der Vorjahresmeister der Serie A liegt nur auf Platz 4 und hat akuell bereits 18 Punkte Rückstand auf den SSC Neapel, der souverän die Tabelle anführt. Mit der Titelverteidigung wird es demnach nichts werden und selbst ein Champions-League-Platz ist noch keineswegs gesichert. Besonders die jüngste Form ist besorgniserregend, da die Mailänder von den letzten acht Pflichtspielen nur einen Sieg einfuhren – am Wochenende gegen den FC Turin. Davor schied man aus der Coppa Italia aus und musste sich unter anderem Lazio (0:4) und Saissuolo (2:5) klar geschlagen geben.

Auch die Spurs müssen um ihren Platz in der Königsklasse für die kommende Saison zittern, denn Kane und Co liegen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Die Formkurve zeigt jedoch eher nach oben, auch wenn es am Wochenende eine überraschende 1:4-Auswärtsniederlage gegen Leicester City gab. Eine Woche zuvor setzte man sich jedoch beim dritten Pflichtspielsieg in Folge etwas überraschend mit 1:0 gegen Manchester City durch.

Bitter ist allerdings, dass sich bei den Spurs Rodrigo Bentancur eine schwere Knieverletzung zuzog und lange ausfallen wird. Auch Lloris, Sessegnon und Bissouma fehlen verletzungsbedingt. Pierre-Emile Højbjerg wird seiner Mannschaft gegen den AC Milan ebenfalls nicht helfen können, da er eine Sperre absitzen muss. Die Hausherren haben ebenfalls Verletzungssorgen. Alessandro Florenzi, Mike Maignan und Sergiño Dest müssen passen, Zlatan Ibrahimovic und Tiémoué Bakayoko wurden für den Bewerb nicht registriert. Fraglich sind zudem Ismaël Bennacer und Fikayo Tomori.

Paris Saint-Germain – FC Bayern München

Dienstag, 13.02.2023, 21:00 Uhr

Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams beschäftigt die Fans vor allem eine Frage. Wird Superstar Kylian Mbappé rechtzeitig fit werden? Vor einigen Tagen sah es danach aus, dass der Franzose das Hinspiel aufgrund einer Oberschenkelverletzung fix verpassen wird – laut der L’Équipe nahm er allerdings schon wieder an einem Training teil und ein Einsatz könnte sich unter Umständen ausgehen.

Der schnelle Angreifer wäre eine wichtige Verstärkung für die aktuell etwas verunsicherte Mannschaft, denn nach zwei Niederlagen in Folge gegen Marseille und Monaco schreiben die französischen Medien bereits eine Krise herbei. Zwischen April 2022 und Ende Dezember 2022 kassierte die Mannschaft keine einzige Niederlage – im Kalenderjahr 2023 ging man bereits vier Mal als Verlierer vom Platz. Der FC Bayern hingegen fand nach drei Unentschieden in Serie wieder in die Spur und gewann die letzten drei Partien recht deutlich.

Neben dem fraglichen Kylian Mbappé werden bei den Hausherren Mukiele und Renato Sanches fehlen. Messi ist angeschlagen, wobei sich ein Einsatz ausgehen sollte. Auf der Gegenseits fehlen mir Neuer, Mané und Lucas Hernández gleich drei Schlüsselspieler fix aus. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Eric Choupo-Moting sind angeschlagen, wobei das Trio ohnehin kaum Chancen auf einen Platz in der Startelf gehabt hätte. Dies trifft nicht für Yann Sommer und Joao Cancelo zu – beide werden ihr Champions-League-Debüt für die Bayern geben.

