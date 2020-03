CL-Vorschau: Schießt sich Liverpool ins Viertelfinale?

Gestern Abend stiegen RB Leipzig und Atalanta ins Viertelfinale auf und wir sind schon sehr gespannt, welche Teams heute den Sprung in die nächste...

Gestern Abend stiegen RB Leipzig und Atalanta ins Viertelfinale auf und wir sind schon sehr gespannt, welche Teams heute den Sprung in die nächste Runde schaffen. Es warten jedenfalls zwei hochinteressante Begegnungen auf uns. Wir haben eine kleine Vorschau für euch verfasst.

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

In der Premier League marschiert der FC Liverpool trotz einer zwischenzeitlichen Niederlage gegen Watford unaufhaltsam Richtung Titel. In der Champions League wartet mit dem heutigen Rückspiel gegen Atletico Madrid aber eine schwere Aufgabe auf Jürgen Klopp, denn die Reds müssen einen 0:1-Rückstand aufholen, was gegen die Defensivspezialisten aus Spanien alles andere als einfach sein wird. Hoffnung macht den Fans der Heimmannschaft aber sicherlich, dass Diego Simeones Mannschaft eigentlich weit weg von der Höchstform ist, denn Atletico liegt in der heimischen Meisterschaft nur auf dem sechsten Tabellenplatz und konnte aus den letzten 15 Auswärtsspielen nur zwei Siege heimfahren. Liverpool ist in dieser Saison hingegen vor heimischem Publikum vereinsübergreifend noch ungeschlagen. Klopp muss neben dem Langzeitverletzten Shaqiri wahrscheinlich auch auf Tormann Alisson verzichten, sodass Adrian voraussichtlich in der Startaufstellung stehen wird. Mittelfeldspieler Jordan Henderson und Linksverteidiger Andrew Robertson sind noch ein wenig fraglich, allerdings sollte sich ein Einsatz von Beginn an eher ausgehen. Auf der Gegenseite stehen Simeone einige Akteure wieder zur Verfügung, die beim Hinspiel noch passen mussten. Im Angriff hat der Trainer nun die Auswahl zwischen Joao Felix, Álvaro Morata und Diego Costa, wobei wahrscheinlich die beiden Erstgenannten im 4-4-2-System beginnen werden. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Liverpool und Atletico Madrid findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps.

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Mittwoch, 21:00 Uhr

Richtig spannend wird es heute Abend auch in Paris, wo PSG einen 1:2-Rückstand gegen Borussia Dortmund umdrehen will. Thomas Tuchel wird dieses Vorhaben allerdings durch die Sperren von Thomas Meunier und Marco Verratti massiv erschwert. Kylian Mbappé musste am Montag zudem das Training auslassen, da er sich krank fühlte. Der Mittelstürmer dürfte allerdings in der Startaufstellung stehen. Sollte Thiago Silva nicht rechtzeitig fit werden rutscht Marquinhos von der Sechser-Position in die Innenverteidigung zurück und wird durch Ander Herrera im defensiven Mittelfeld ersetzt. Auf der Gegenseite muss Favre nur auf Marco Reus und Thomas Delaney verzichten. Rückenwind gibt den BVB-Spielern sicherlich, dass sie die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewannen und damit nach den beiden Niederlagen in Folge gegen Werder (2:3) und Leverkusen (3:4) wieder voll in die Spur fanden. Aber auch die Franzosen ließen nach der Niederlage gegen Dortmund nichts anbrennen und gewannen die darauffolgenden Spiele gegen Bordeaux, Dijon und Lyon mit einem Torverhältnis von 13:4. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps.

