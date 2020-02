CL-Achtelfinale: Torfestival in Dortmund?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auf die interessantesten Begegnungen für euch. Heute warten zwei absolute Kracher auf uns, wobei speziell bei der Dortmund-Partie...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auf die interessantesten Begegnungen für euch. Heute warten zwei absolute Kracher auf uns, wobei speziell bei der Dortmund-Partie einige Treffer fallen könnten.

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund empfängt heute Abend im Rahmen des Champions-League-Achtelfinalspiels Paris Saint-Germain. Der BVB kam nach einer Pokal-Niederlage gegen Werder und einer Liga-Pleite gegen Bayer Leverkusen mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt rechtzeitig in Form für den großen Kracher. Die Dortmunder müssen weiterhin auf Marco Reus verzichten, weshalb Erling Haaland garantiert von Beginn an auflaufen wird. Der Ex-Salzburger steht nach fünf Bundesliga-Partien bei unglaublichen acht Treffern und einen Assist. Die Königsklasse lag dem 19-Jährigen sowieso, denn Haaland ist der einzige Spieler, der in seinen ersten drei Champions-League-Partien sechs Treffer für seine Mannschaft beisteuern konnte. Neben Haaland gibt es mit Jadon Sancho einen weiteren enorm formstarken Akteur, denn Jadon Sancho steuerte in den letzten 20 Ligaspielen insgesamt 26 Torbeteiligungen bei! Neben Marco Reus muss die Heimmannschaft voraussichtlich auch Julian Brandt vorgeben – Thomas Delaney ist zudem ebenfalls angeschlagen, wobei sich ein Einsatz unter Umständen ausgehen könnte. Auf der Gegenseite erwarten wir Neymar wieder in der Startaufstellung. Der Brasilianer versäumte die letzten vier Partien seiner Mannschaft, sollte nun aber wieder im linken Mittelfeld starten.

Die Fans sollten sich auf zahlreiche Treffer einstellen, denn in den letzten acht Partien mit BVB-Beteiligung fielen im Schnitt 5,5 Tore. In den letzten fünf PSG-Partien lag der Schnitt sogar bei 5,8 Treffern, wobei am letzten Spieltag beim 4:4-Unentschieden gegen Amiens sogar acht Tore fielen.

Atletico Madrid – Liverpool FC

Dienstag, 21:00 Uhr

Während Liverpool in der der Premier League weiterhin von Sieg zu Sieg eilt, befindet sich Atletico in einer kleinen Krise. Die Mannschaft von Diego Simeone gewann nur eines der letzten sieben Pflichtspeile und liegt bereits 13 Punkte hinter dem Stadtrivalen, der die Tabelle einen Punkt vor dem FC Barcelona anführt. Die Hausherren müssen fix auf Kieran Trippier und Hector Herrera verzichten und haben in der Offensive einige Fragezeichen, da Joao Felix, Diego Costa und Alvaro Morata allesamt angeschlagen sind. Es ist demnach leicht möglich, dass die Doppelspitze im 4-4-2-System von Angel Correa und Vitolo gebildet wird. Auf der Gegenseite sind die Personalsorgen wesentlich kleiner, da Jürgen Klopp fast aus dem Vollen schöpfen darf. Bis auf den verletzten Xherdan Shaqiri sind alle Akteure fit! Sadio Mane und Fabinho kamen zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Norwich erst als Joker in die Partie hinein und dürften nun in der Startaufstellung stehen!

In fünf der letzten sechs Spiele mit Atletico-Beteiligunbg fielen weniger als 2,5 Tore. Die Mannschaft von Diego Simeone hat auch aufgrund der Ausfälle in der Offensive Probleme, ist aber im Spiel gegen den Ball weiterhin ein sehr unangenehmer Gegner. Die Qualität des Liverpool FC sollte allerdings reichen, dass Klopp und Co. ein annehmbares Resultat in der Fremde einfahren.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Atletico Madrid und dem Liverpool FC findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps!