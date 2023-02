CL-Vorschau: Schlager & Laimer treffen auf Manchester City

Der gestrige Champions-League-Spieltag hatte es in sich. Neben einem 2:0-Auswärtssieg des SSC Neapel in Frankfurt setzte sich Real Madrid nach einem 0:2-Rückstand mit 5:2...

Der gestrige Champions-League-Spieltag hatte es in sich. Neben einem 2:0-Auswärtssieg des SSC Neapel in Frankfurt setzte sich Real Madrid nach einem 0:2-Rückstand mit 5:2 gegen den Liverpool FC durch. Wir wollen euch wie vor jedem Europacup-Spieltag eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien liefern und blicken dafür nach Leipzig und Mailand.

RB Leipzig – Manchester City

Mittwoch, 22.02.2023, 21:00 Uhr

Am 11. Februar 2023 ging eine lange Serie zu Ende, denn die Leipziger verloren nach langer Zeit wieder ein Pflichtspiel. Die 1:2-Niederlage gegen Union Berlin war die erste Pleite seit dem 17. September 2022. Dazwischen lagen 18 Partien, von denen man bei vier Unentschieden 14 für sich entscheiden konnte.

Auch letztes Wochenende meldete sich die Mannschaft von Marco Rose mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg zurück, bei dem unter anderem der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer traf. Leipzig liegt zwar „nur“ auf Platz 5 in der Tabelle, weist aber lediglich einen Rückstand von vier Punkten auf das Trio an der Spitze auf. Es bleibt also richtig spannend in der deutschen Bundesliga.

Auch Manchester City verkürzte in den letzten Wochen den Rückstand auf den Arsenal FC, wobei es nach einem Sieg im direkten Duell gegen die Gunners letztes Wochenende nur für ein enttäuschendes Unentschieden gegen Nottingham Forest reichte.

Bei Leipzig erwarten im 4-2-3-1-System im zentralen defensiven Mittelfeld wieder das Österreicher-Duo Laimer und Schlager, das in den letzten Wochen starke Leistungen zeigte. Am rechten Flügel wird zudem der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai auflaufen, der am Wochenende gegen Wolfsburg ebenfalls einen Treffer erzielte.

Péter Gulácsi, Dani Olmo und Abdou Diallo fallen fix aus. Statt des ungarischen Tormanns wird der 31-jährige Janis Blaswich das Tor hüten. Auf der Gegenseite muss Pep Guardiola auf John Stones, Kevin De Bruyne und Aymeric Laporte verzichten.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City findet ihr bei wettbasis.com

Inter Mailand – FC Porto

Mittwoch, 22.02.2023, 21:00 Uhr

Im Parallelspiel treffen mit Inter und Porto zwei Mannschaften aufeinander, die in ihren heimischen Ligen aktuell jeweils auf Platz 2 stehen. Inter wird aber den Kampf um den Titel schon lange abgeschrieben haben, da es in dieser Saison beim SSC Neapel kein Vorbeikommen gibt. Etwas mehr Chancen hat der FC Porto, wobei der Rückstand auf Benfica fünf Punkte beträgt und der Konkurrent aus Lissabon kaum Punkte abgibt.

Der FC Porto befindet sich allerdings in einer hervorragenden Verfassung und verlor seit dem 21. Oktober kein einziges Spiel. In den letzten zehn Pflichtspielen ging die Mannschaft von Trainer Sérgio Conceição stets als Sieger vom Platz. Inter wiederum zeigte nach einer überraschenden 0:1-Niederlage gegen Empoli ebenfalls einen Aufwärtstrend und holte aus den letzten fünf Partien vier Siege und ein Unentschieden. Dabei gewann man unter anderem gegen Atalanta Bergamo und setzte sich auch beim Stadtderby gegen den AC Milan durch.

Der FC Porto ist zwar seit 22 Partien ungeschlagen, muss aber in Mailand auf zahlreiche Spieler verzichten. Evanilson, Gabriel Veron, Fabio Cardoso und Francisco Meixedo fallen allesamt fix aus, Galeno, Uribe, Otavio und Toni Martinez sind fraglich. Inter wiederum muss mit Joaquín Correa nur einen einzigen Akteur vorgeben und Trainer Simone Inzaghi gönnte am Wochenende sogar einigen Stammspielern eine Pause.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Inter und dem FC Porto findet ihr bei wettfreunde.net