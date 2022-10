Vorschau: Barcelona vor dem CL-Aus

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns das eine oder andere Spiel näher anschauen und euch eine Vorschau auf die Partie liefern. Heute blicken...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns das eine oder andere Spiel näher anschauen und euch eine Vorschau auf die Partie liefern. Heute blicken wir nach Amsterdam und München.

FC Barcelona – FC Bayern München

Mittwoch, 26.10. 2022, 21:00 Uhr

Der FC Bayern München hat nach dem vierten Spieltag eine komfortable Ausgangslage, denn der deutsche Bundesligist ist eine von zwei Mannschaften, die nach vier CL-Spieltagen 12 Punkte auf dem Konto hat. Um fix Erster zu werden, reichen beispielsweise zwei Unentschieden in den letzten beiden Spielen, da dann Inter, das derzeit mit sieben Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, keine Chance mehr hat die Katalanen einzuholen.

Von dieser Ausgangslage kann Barca-Coach Xavi nur träumen, denn seine Mannschaft steht nach vier Spieltagen mit ebenso vielen Punkten da. Aus zwei Spielen gegen Inter holte man nur ein X, gegen Viktoria Pilsen holte man drei Punkte, gegen den FC Bayern München setzte es eine Niederlage. Da man davon ausgehen kann, dass Inter gegen Pilsen das Parallelspiel erfolgreich bestreiten wird, wird es sehr eng für Lewandowski und Co. werden und ein Überwintern in der Europa League ist nicht unwahrscheinlich.

Barcelona verlor den Clásico mit 1:3, fand danach aber immerhin mit zwei souveränen Siegen gegen Villarreal und Athletic Bilbao in die Erfolgsspur zurück. Lewandowski erzielte in diesen beiden Partien drei Treffer und will diese Serie nun auch gegen den FC Bayern fortsetzen.

Diese sind aber in 33 der letzten 35 CL-Spielen ungeschlagen und haben auch acht der letzten neun Spiele gegen den FC Barcelona gewonnen. Mit Manuel Neuer, Leroy Sané, Lucas Hernández und Bouna Sarr fehlen vier Spieler, ebenso wie beim Gegner, wo Sergi Roberto, Memphis Depay, Ronald Araújo und Andreas Christensen ausfallen werden.

Ajax Amsterdam – Liverpool FC

Mittwoch, 26.10. 2022, 21:00 Uhr

Ajax führt zwar die niederländische Liga mit vier Punkten Vorsprung auf PSV Eindhoven an, doch in der Champions League lief es zuletzt nicht nach Wunsch. In einer schweren Gruppe gewann man das Eröffnungsspiel souverän mit 4:0 gegen die Rangers, verlor anschließend aber das Spiel gegen Liverpool und fuhr auch gegen Napoli zwei Niederlagen ein.

Bei Liverpool verlief es in der Champions League genau umgekehrt. Dort verlor man das erste Spiel gegen Napoli und gewann dann die restlichen drei Partien gegen die Rangers (2x) und Ajax. Mit einem Sieg würde man Platz 2 einzementieren und hätte im Rückspiel gegen den Serie A Klub vielleicht noch die Chance auf den Gruppensieg. Auch bei einem Unentschieden überwintern Klopp und Co. fix in der Königsklasse.

In der Premier League setzte es am Wochenende allerdings eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest, nachdem man zuletzt zwei 1:0-Siege gegen Manchester City und West Ham United einfuhr. Damit rangieren die Reds in der Premier League nur auf dem enttäuschenden achten Platz und konnten nur vier von elf Partien gewinnen.

Arthur, Diogo Jota, Luis Díaz und Joël Matip fehlen weiterhin verletzungsbedingt bei den Gästen. Die Hausherren müssen auf Mohamed Ihattaren, Ahmetcan Kaplan, Devyne Rensch und Kenneth Taylor verzichten.

Man darf sich eventuell auf eine trefferreiche Partie einstellen, denn in 14 der letzten 17 CL-Partien erzielte Liverpool mehr als zwei Tore und in neun von zehn der letzten Ajax-Spiele fielen mehr als 2.5 Tore.

