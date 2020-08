Vorschau: Gewinnt Alaba zum zweiten Mal die Champions League?

Heute steht das vorletzte Europacup-Spiel der Saison 2019/20 an. Im Finale der Europa League treffen der FC Sevilla und Inter aufeinander. Was darf man...

Heute steht das vorletzte Europacup-Spiel der Saison 2019/20 an. Im Finale der Europa League treffen der FC Sevilla und Inter aufeinander. Was darf man sich von diesem Endspiel erwarten? Wir haben wie immer eine Vorschau für euch!

Paris Saint-Germain – FC Bayern München

Sonntag, 23.08.2020, 21:00 Uhr

Mit dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain stehen zwei Mannschaften im Finale, die sich aufgrund ihrer Leistungen den Einzug ins Endspiel redlich verdienten. Die Bayern hatten nach dem 8:2-Kantersieg gegen den FC Barcelona zwar im Halbfinalspiel gegen Lyon in der Anfangsphase durchaus Probleme mit den konsterstarken Franzosen, was auch an dem einen oder anderen ungewohnten Abwehrfehler im Aufbauspiel lag. Insgesamt kam der deutsche Rekordmeister aber mehr als verdient in die nächste Runde wo nun Neymar und Co. auf Hansi Flicks Truppe warten.

Paris Saint-Germain wiederum räumte im Halbfinale RB Leipzig aus dem Weg. Dass Kylian Mbappe wieder in der Startelf stand und auch der enorm spielfreudige Angel Di Maria nach seiner Sperre wieder auf dem Platz stand, sorgte für eine deutliche Qualitätsverbesserung. Der französische Serienmeister zeigte sich in Spiellaune und ließ Sabitzer und Co. schlussendlich nicht den Hauch einer Chance.

Hansi Flick wird ausgerechnet im Endspiel wahrscheinlich eine Änderung in seiner Startelf vornehmen müssen. Innenverteidiger Jerome Boateng verletzte sich im Halbfinale und wird voraussichtlich durch Süle ersetzt werden. Benjamin Pavard ist nach seiner Verletzung wieder fit, es gibt allerdings keinen Grund den starken Kimmich von der rechten Abwehrseite abzuziehen. Mit Lewandowski, Gnabry, Müller und Perisic verfügen die Bayern über eine angsteinflößende Offensivreihe, wobei insbesondere die beiden Erstgenannten zuletzt immer für Tore gut waren. Lewandowski ist in dieser Saison ein wahres Phänomen und erzielte gegen Lyon seinen bereits 55. Saisontreffer!

Wer im Tor der Franzosen auf die starke Bayern-Offensive trifft ist noch nicht gesichert. Der erfahrene Keylor Navas ist noch ein wenig angeschlagen, könnte aber eventuell in der Startaufstellung stehen. Neu in der Mannschaft gegenüber dem Semifinale ist jedenfalls Marco Verratti, der dank eines schnellen Heilungsprozesses am Champions-League-Finale teilnehmen wird können. Sollte er von Beginn an spielen muss der zuletzt stark agierende Leandro Paredes den Anpfiff zum Endspiel von der Bank aus verfolgen. Für Thiago Silva ist das Finale ein würdiges Abschiedsspiel. Der 35-jährige Innenverteidiger wird nach acht Jahren Paris den Rücken zukehren und sich einen neuen Verein suchen.

