So denken die Austria-Fans über das 0:0 gegen Hapoel Beer Sheva!

Trotz Überlegenheit kam die Wiener Austria gestern Abend in der UEFA Europa Conference League nicht über ein 0:0 gegen Hapoel Beer Sheva aus Israel hinaus. Wir haben die Fanmeinungen der Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

HwG: „Klingt deppat, aber ich bin gar nicht so extrem unzufrieden! Wir waren besser und hätten das gewinnen können, so ist es halt der erste Punkt! Wenn wir uns ein bisschen steigern, schlagen wir die im Rückspiel.“

ignite: „Schade, da war mehr drinnen. War aber kein schlechtes Spiel von uns. Huskovic macht leider den Matchball nicht.“

FAK-MasteR: „Das Beste am heutigen Tag war mit Abstand die Stimmung auf der Ost. Hut ab.“

seewinkler: „Das war ja eine geile Partie! Dass das 1:0 nicht gefallen ist, ist schade. Aber es stimmt mich positiv für die Spiele, die noch kommen. Wenn die Burschen diese Leistung kontinuierlich abrufen können, wird das eine gute Saison.“

_pe_: „Auch wenn der Gegner natürlich nicht Real Madrid war – konnte vor Anpfiff gar nicht einschätzen wie wir uns tun würden. Unterm Strich freut es mich dass wir endlich mal die 0 halten konnten und vorne hatten wir schon unsere Szenen. Dass wir da nicht im Minuten Takt Chancen rausspielen war schon zu erwarten. Es ist – wie in der Meisterschaft – noch alles drin und jedes Spiel wird uns voll fordern. Jetzt heißt’s Konzentration hochhalten.“

Da_Chris: „Huskovic rennt alleine aufs Tor und macht nichts daraus … Wir brauchen endlich vernünftige Stürmer.“

IceChris: „Gerade in der 1. Halbzeit hat man gemerkt, dass man sehr darauf bedacht war, kein Tor zu kassieren, trotzdem stand man hinten immer wieder relativ schlecht. Trotzdem stimmt es ganz positiv und vergesst nicht: Jeder Punkt den wir holen bringt uns Geld und Teamwertung und ist somit sehr wichtig!“

aragorn: „Ich fand die zweite Hälfte um Welten besser. Erste Hälfte ausgeglichen. Zweite waren wir klar besser und haben den Sieg hergeschenkt.“

Giovanni58: „Was sich aber wieder einmal bewiesen hat – wir können die 4er, aber nicht die 5er Kette.“

maxglan: „War insgesamt eine ganz gute Partie. Die ganz großen Chancen hatten wir nicht. Die Gäste waren aber bis auf eine Doppelchance in Halbzeit 1 nicht wirklich gefährlich. Zweite Halbzeit hab ich uns besser gesehen, leider wird Huskovic alleine aufs Tor immer langsamer – schade. Stimmung top, Besucherzahl schon ein bisschen peinlich.“

brillantinbrutal: „Positiv: Die Israelis waren über das Spiel gesehen tatsächlich noch harmloser als wir. Negativ: Die waren weniger vercoacht als wir.“

Pinkman: „Heute hat ein großer Stürmer gefehlt. Tabakovic hätte ich spätestens in Minute 70 gebracht.“

Mathias13: „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis leider nicht. So ein Spiel musst du einfach gewinnen. Wenn wir den Aufstieg am Ende knapp verpassen, werden wir an die heutige Partie denken und feststellen, dass uns genau diese Punkte abgehen. Gratulation an dieser Stelle an die Ost! Die Stimmung war heute top! Auch Nord und Süd haben super mitgemacht. Mir taugt es, wenn so wie heute 90 Minuten positive Stimmung herrscht, ohne gehässige Fangesänge gegen den Gegner.“

KindausFavoriten: „Schon ein bissl sauer auf Schmid. Diesen Gegner hat man zu stark eingeschätzt, oder wie unsere Lieblingsnachbarn sagen würden: „Die musst du wech hauen.“Es gibt keine Mannschaft in der österreichischen Liga, die so schlecht aussichtsreiche Situationen zu Ende spielt wie Hapoel. Nach den defensiven Problemen der letzten Wochen kann ich die vorsichtige Herangehensweise aber etwas verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man mehr Angst vor einem totalen Fehlstart in die Gruppenphase hat als Selbstvertrauen, dass man das gewinnen muss. Aber im Laufe des Spiels hätte sich die Erkenntnis schon durchsetzen können, dass wir klar besser sind, wenn mit entsprechendem Engagement gespielt wird.“

Der P(B)arazit: „Braunöder, Gruber, Galvao und Ranftl haben mir auch gut gefallen, Mühl und Holland mit vielen zerfahrenen Situationen. Früchtl muss den Spielaufbau lernen, das ist derzeit im Vergleich zu Pentz leider ein Mann weniger am Platz.“

QPRangers: „Ich finde es war, vor allem in Halbzeit 2 eine gute Leistung und ein gerechtes Remis. Beer Sheva hat sehr schnell und genau kombiniert und extrem schnell umgeschaltet, wir haben uns da in Halbzeit 1 schwer getan, auch mit dem Tempo. 2. Halbzeit viel besser. Fitz und Gruber ganz vorne, naja naja. Hat heute nicht geklappt. Zu wenig Körper, nicht schnell genug, bei den Flanken zu klein. Abwehr ohne Koumetio viel sicherer und in der 4er Kette solider. Man of the Match Lukas Mühl..sensationelles Spiel von ihm. Wenn er langsamer war hat er es durch Stellungsspiel wett gemacht, Kopfbälle etc…einfach stark. Galvao auch. Viele Israeli auf Nord und KEINE Probleme, keine Provokationen, keine deppaten Aktionen. So geht es auch.“

maxglan: „Ganz klar: Alle Veilchen, die heute nicht da waren, sind selbst Schuld. Europacup, Flutlicht, Austria – einfach ein Muss!“

veilchen27: „Viele Situationen haben mich geärgert, weil sie nicht optimal gelöst wurden, mit und ohne Ball, aber ich kann mit dem Ärger umgehen, wenn ich daran denke, dass wir innerhalb von 5 Jahren wieder in eine Gruppenphase wollten, dort jetzt zu Beginn von Jahr 2 stehen und es noch immer kein „Scheissjahr“ ist, wie eigentlich prophezeit, sondern einfach ein bisschen mühsames, zähes Jahr bisher. Schön, dass endlich mal die 0 steht – auch dank starker Innenverteidigung, speziell Mühl. Erschreckend fand ich, wie wenig Strafraumbesetzung wir heute hatten. Das war auch der Aufstellung geschuldet, aber die kam ja nicht von ungefähr, wenn Huskovic nicht für 90 Minuten fit ist und Tabakovic im Anlaufen wohl nicht der Richtige für das heutige Spiel gewesen wäre. Ohne Stürmer gegen eine 5er-Kette ist es dann eben ein wenig mau im letzten Drittel. Alles in allem nicht Fisch, nicht Fleisch, akzeptabel, wenn auch nicht berühmt.“

