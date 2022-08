Cucurella teuerster Linksverteidiger aller Zeiten, Benteke wechselt zu Fountas

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Petar Filipovic

IV, 31, GER/CRO | LASK – > AEL Limassol

Der einstige Ried-, Austria- und LASK-Abwehrspieler Petar Filipovic wechselt nach Zypern. Der 31-Jährige schließt sich ablösefrei AEL Limassol an und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre. Limassol wurde in der abgelaufenen Saison in Zypern nur Achter und rüstet nun unter dem neuen portugiesischen Trainer Silas, der selbst für AEL spielte, groß auf, um wieder oben anzuklopfen. Filipovic verbrachte insgesamt 5 ½ Jahre in Österreich und bestritt für seine drei Klubs 133 Bundesligaspiele.

Christian Benteke

ST, 31, BEL | Crystal Palace – > D.C. United

Hochkarätiger neuer Sturmpartner für den Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas bei D.C. United. Der 31-jährige Belgier Christian Benteke, der über die Jahre Ablösesummen in Höhe von fast 100 Millionen Euro generierte, wechselt nach zehn Jahren in England in die USA. Die letzten sechs Jahre verbrachte der 45-fache Nationalspieler bei Crystal Palace, wo er in den letzten Jahren aber weitgehend nur Edeljoker war. In der Saison 2021/22 erzielte er nur noch vier Tore in der Premier League. D.C. United bezahlt nun 5,5 Millionen Euro Ablöse und bindet Benteke bis Jahresende 2024 mit Option auf eine weitere Saison. Beim von Wayne Rooney trainierten Klub erzielte der Ex-Rapidler Taxi Fountas bisher elf Tore in 16 MLS-Spielen, kam aber zuletzt vor allem als Halbspitze bzw. im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Benteke sollte für den Griechen also keine direkte Konkurrenz um einen Platz in der ersten Elf sein.

Georginio Wijnaldum

ZM, 31, NED | Paris Saint-Germain – > AS Roma

Erst vor einem Jahr wechselte der niederländische Mittelfeldroutiniert Georginio Wijnaldum ablösefrei vom FC Liverpool zu PSG. In Frankreich enttäuschte der Champions-League-Sieger von 2019 aber und erzielte in 38 Spielen nur drei Tore und drei Assists. Nun zieht Wijnaldum vorerst leihweise weiter zu José Mourinhos Roma. Die Römer leihen den 86-fachen Nationalspieler für ein Jahr und besitzen eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Die Roma hatte zuvor bereits Zeki Celik (Lille), Paulo Dybala (Juventus), Nemanja Matic (Manchester United) und Mile Slivar (Benfica) verpflichtet.

Marc Cucurella

LV, 24, ESP | Brighton & Hove Albion – > Chelsea FC

Um den spanischen Linksverteidiger Marc Cucurella wurde zuletzt ein wahrer Transferkampf entfacht. Manchester City wollte den 24-Jährige unbedingt holen, dieser entschied sich nun aber für Chelsea und wurde damit zum Rekordtransfer seines Ex-Klubs Brighton. Die „Seagulls“ kassieren stolze 65 Millionen Euro für den 175cm großen Spanier – kein Linksverteidiger in der Fußballgeschichte war teurer. Chelsea stattet Cucurella mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus. Brighton hatte Cucurella erst vor einem Jahr um 18 Millionen Euro aus Getafe geholt. Im Nachwuchs spielte der Linksfuß in Barcelonas „La Masia“.