Bis 2026: Eric Martel unterschreibt beim „Effzeh“

Nach zwei starken Leihsaisonen bei der Wiener Austria wechselt Eric Martel in die deutsche Bundesliga. Der 1.FC Köln kauft den 20-Jährigen aus seinem noch ein Jahr andauernden Vertrag bei RB Leipzig heraus und landet mit nur 1,2 Millionen Euro ein echtes Schnäppchen.

Eric Martel wechselte vor zwei Jahren 18-jährig zur Wiener Austria und unterschrieb gleich für zwei Jahre leihweise. Der gebürtige Straubinger, der auch aktueller U21-Nationalspieler Deutschlands ist, unterließ sofort Eindruck und etablierte sich auf der Sechserposition. In der abgelaufenen Saison bildete er mit dem Burgenländer Matthias Braunöder ein kongeniales Duo und war einer der Hauptverantwortlichen für die überraschend starke Saison der Veilchen.

In zwei Saisonen für die Austria bestritt Martel 55 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Tore und fünf Assists. Zuletzt wurde er mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht, etwa mit Union Berlin, dem SC Freiburg, aber sogar Manchester United und den Glasgow Rangers. Dass ein Kauf durch die Austria nicht möglich sein würde, war schnelle klar und so entschied sich Martel nun für den 1.FC Köln, wo er nun bis 2026 unterschrieb und unter anderem mit den Ex-Rapid-Spielern Dejan Ljubicic und Florian Kainz im Team spielen wird.

Die Kölner gaben zuletzt den zentralen Mittelfeldspieler Salih Özcan um fünf Millionen Euro an Borussia Dortmund ab. Dadurch hatte man im Zentrum Handlungsbedarf. Nach Innenverteidiger Luca Kilian, Angreifer Stefan Tigges, sowie den weiteren Neuzugängen Huseinbasic, Pedersen und Maina ist Martel der sechste Neue bei den Geißböcken.