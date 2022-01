Deutschland: Lewandowski bei Expected Goals haushoch vorne

Die Winterpause in Deutschland war nur kurz, denn schon heute startet die Bundesliga in unserem Nachbarland mit der Partie des FC Bayern München gegen...

Die Winterpause in Deutschland war nur kurz, denn schon heute startet die Bundesliga in unserem Nachbarland mit der Partie des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Die Virusvariante Omikron macht vielen Klubs große Sorgen, so gibt es beispielsweise bei den Bayern gleich neun Spieler mit Corona-Infektionen. Zum Start der deutschen Bundesliga wollen wir uns die Expected Goals anschauen, die nicht ganz so ausfallen wie erwartet.

Die aktuelle Torschützenliste der deutschen Bundesliga

Robert Lewandowski absolvierte 17 Partien und erzielte bärenstarke 19 Treffer, womit er vor Bayer-Stürmer Schick die Torschützenliste anführt. Schick steht bei starken 16 Toren, für die er sogar nur 14 Treffer benötigte. In Erinnerung bleiben vor allem seine vier Tore beim 7:1-Sieg gegen Fürth. Am dritten Platz liegt Haaland mit 13 Toren, wobei der BVB-Stürmer rund 550 Minuten weniger am Platz stand als Lewandowski.

Die Expected-Goal-Werte in der deutschen Bundesliga

Hier bietet sich ein etwas überraschendes Bild, denn bis auf Lewandowski haben die Torjäger dahinter alle weit über den Erwartungen getroffen. Der polnische Goalgetter des FC Bayern München kommt mit einer starken xG-Wertung von 18.25 auf fast doppelt so viele Expected Goals wie der Zweitplatzierte dieser Wertung. Lewandowski hat fast genau nach Erwartung getroffen, das heißt auch er kam zu zahlreichen Chancen, was ein großes Qualitätsmerkmal ist.

Besonders beeindruckend ist aber auch die Leistung von Patrik Schick, der auf einen xG-Wert von 8.87 kam und fast doppelt so viele Treffer erzielte. Der Bayer-Stürmer war sehr effizient im Verwerten seiner Möglichkeiten, was auch Haaland zutrifft, der seinen xG-Wert ebenfalls recht deutlich übertraf.

Wout Weghorst darf dagegen nicht zufrieden sein mit seinen Abschlüssen, da er bei einem xG-Wert von 9.27 nur 6 Tore erzielte. Ähnliches gilt auch für die Leipziger André Silva, der bei einem xG-Wert von 7.22 nur fünf Tore schoss und Emil Forsberg, der auf einen Expected-Goal-Wert von 6.01 kam und bei vier Toren steht.

Die Expected-Assists in der deutschen Bundesliga

Thomas Müller führt die Liste der Expected Assists an, wobei er sich bei seinen Mitspielern für die Kaltschnäuzigkeit bedanken kann. Das Bayern-Urgstein kam auf einen (teuflischen) xA-Wert von 6.66, steht allerdings bei ganzen zwölf Assists! Umgekehrt sieht es beim Hoffenheimer Daniel Raum aus, der einen ähnlichen xA-Wert von Müller hat, aber nur drei tatsächliche Assists beisteuerte. Auch der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai wird nicht mit der Abschlussstärke seiner Mitspieler zufrieden sein, denn bei einem xA-Wert von 5.24 steht er ebenfalls bei drei Assists.

Nach Müller liegen bei den „tatsächlichen“ Assists mit Florian Wirtz und Andrej Kramarić zwei Spieler mit sieben Vorlagen auf den Plätzen 2 und 3, die ihren Mitspielern ein paar Runden zahlen sollten, da diese ihre Vorlagen sehr effizient verwerteten. Wirtz kommt nämlich auf einen xA-Wert von 3.04, Kramaric liegt mit 2.47 sogar nur auf Platz 25 der xA-Wertung.

Stefan Karger, abseits.at

