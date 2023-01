Holt RB Leipzig Nicolas Seiwald als Laimer-Ersatz?

Nur etwas länger als 700 Minuten stand Konrad Laimer in der aktuellen Saison für RB Leipzig auf dem Platz. Der 24-fache Nationalspieler wurde nach...

Nur etwas länger als 700 Minuten stand Konrad Laimer in der aktuellen Saison für RB Leipzig auf dem Platz. Der 24-fache Nationalspieler wurde nach einem Syndesmosebandriss erst vor wenigen Wochen wieder fit und fiel im Herbst über drei Monate aus. Sein Wechsel zu den Bayern wird allerdings immer wahrscheinlicher.

Auch mehrere englische Klubs haben Interesse am 25-jährigen „Pressingmonster“ der Leipziger. Nach einem langen Hickhack scheint es aber so, dass ein ablösefreier Wechsel nach München im kommenden Sommer nur noch Formsache ist. Der Salzburger spielt bereits seit 5 ½ Jahren in Leipzig und brachte es in 170 Spielen auf elf Tore und 18 Assists.

Einen Nachfolger für Laimer sollen die Leipziger bereits im Auge haben und wenig überraschend ist es wieder ein Spieler des Schwesterklubs aus Salzburg. Der 21-jährige Nicolas Seiwald hat das Zeug, Laimer eins-zu-eins zu im zentralen Mittelfeld der Leipziger zu ersetzen. Der Vertrag des Salzburger Eigenbauspielers, der es ebenfalls bereits auf zehn Länderspiele für Österreich brachte, läuft noch bis 2026.

Schon in den letzten Monaten stand immer wieder ein möglicher Wechsel Seiwalds nach Deutschland im Raum – allerdings wurde zuletzt immer wieder Leverkusen als wahrscheinlichstes Ziel genannt. Auch Wolfsburg und Dortmund sollen den zentralen Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben.

Für Seiwald würde Red Bull Salzburg wohl die nächste achtstellige Ablöse lukrieren. Noch gibt es aber andere Kandidaten für den Mittelfeldplatz bei RB Leipzig. Auch Khéphren Thuram von Nizza könnte ab kommendem Sommer bei den Sachsen spielen. Ein sofortiger Switch in den letzten Tagen der Wintertransferperiode wirkt hingegen unwahrscheinlich.