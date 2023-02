Leeds United feuert Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch

Seit 5. November gewann Leeds United keine Premier-League-Partie mehr. Am vergangenen Wochenende gab es eine 0:1-Niederlage gegen das formstarke Nottingham Forest, das als bestes Team im Kalenderjahr 2023 bereits um sechs Punkte davonzog. Nun zieht der Verein die Notbremse und feuert Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch.

Sieben Premier-League-Spiele in Serie blieb Leeds sieglos. Einzig im FA Cup konnten die Peacocks gegen Cardiff (5:2) und Accrington Stanley (3:1) zwei zwischenzeitliche Erfolge einfahren. Zu wenig für die Klubverantwortlichen. Nach nicht ganz einem Jahr zog Leeds United nun die Reißleine. Marsch kam in 37 Partien nur auf einen Punkteschnitt von 1,16 – es ist der schlechteste seiner bisherigen Trainerkarriere.

Doppelt bitter ist, dass Marsch sich in Leeds nach dem knappen Klassenerhalt des Vorjahres mit fast 150 Millionen Euro seine Wunschmannschaft zusammenstellte. Brenden Aaronson kam etwa um 33 Millionen Euro aus Salzburg, entpuppte sich bisher aber als Rohrkrepierer. Auch der zweitteuerste Sommertransfer Luis Sinisterra, der 25 Millionen kostete, blieb deutlich hinter den Erwartungen. Unter anderem kamen zudem Tyler Adams aus Leipzig und Rasmus Kristensen aus Salzburg – ebenfalls alte Marsch-Schützlinge.

Im Wintertransferfenster schlug Leeds noch einmal ordentlich zu, bezahlte insgesamt 40 Millionen Euro für Hoffenheims Georginio Rutter und den ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber. Zudem wurde Weston McKennie mit Kaufpflicht von Juventus Turin ausgeliehen.

Vor den richtig harten Wochen steht Leeds aber erst. In den nächsten vier Wochen geht es gleich zweimal gegen Manchester United, Tabellennachbar Everton, mit Southampton einen Konkurrenten um den Klassenerhalt und schließlich gegen Chelsea. Mit 18 Punkten aus 20 Spielen liegt Leeds derzeit auf dem 17. Rang der Premier League und ist bereits punktegleich mit dem ersten Abstiegsplatz.

Vorerst übernimmt der Waliser Cameron Toshack, Sohn des großen John Toshack interimistisch.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2023