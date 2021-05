Schwierige Zeiten: Hector Bellerin spricht über Alkoholkonsum

Auch Profifußballer sind nur Menschen. Das wird beim medialen Hype um Sport und Spieler gerne einmal vergessen. So hat Hector Bellerin, momentan noch in...

2019 hatte der 26-jährige Spanier mit einigen langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Gerade weil es Bellerins erste schwerwiegende Verletzungen waren, wusste er nach eigener Aussage nicht genau, was mit ihm passieren würde. „Ich bin oft ausgegangen und habe auch angefangen zu trinken“, so Bellerin über diese Zeit. „Als Fußballer sollte man so etwas nicht sagen, aber das ist nun einmal die Wahrheit.“

Schämen würde er sich dafür nicht, wie Bellerin selbst sagt. Es sei sein Weg gewesen, mit dieser für ihn schweren Situation klarzukommen. Dennoch machte Bellerin deutlich, „dass es offensichtlich nicht die beste Art ist, damit umzugehen. Es ist keine echte Hilfe und man zögert Dinge nur hinaus.“

Dabei spricht er aber auch einen Punkt an, der so gar nicht zu dem Image der Helden auf dem Rasen passt, welches in der Öffentlichkeit so gerne gezeichnet wird. „Wir haben unsere Schwierigkeiten, wir haben unsere Probleme mit der psychischen Gesundheit. Fußballspielen ist quasi unsere Identität. Und wenn uns das weggenommen wird, finden wir das sehr schwierig.“ Als es für Bellerin kein Training oder Spiele mehr gab, sei der „Verstand woanders hin gewandert“, wie der Rechtsverteidiger es ausdrückt.

Mittlerweile wäre Alkohol trinken für Bellerin „aber das letzte, was ich tun würde, wenn ich verletzt bin. Ich weiß, wie schlecht das ist.“ Dankbar sei er auch den Trainern und Mitspielern gegenüber, die „mitbekommen haben, was ich tue und mir sagten ‚Schau Hector, das ist nicht der richtige Weg, damit umzugehen.‘“

Sportlich gesehen hat Bellerin unter Arsenal-Trainer Mikel Arteta einen schweren Stand; in der abgelaufenen Saison hat er bei dem Spanier praktisch keine Rolle mehr gespielt. Momentan wird über einen Vereinswechsel von Bellerin spekuliert. Gerüchten zufolge ist unter anderem der FC Bayern an einer Verpflichtung des viermaligen spanischen Teamspielers interessiert.