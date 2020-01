Torgefährlicher Mittelfeldspieler wechselt zu United – Sturm verplfichtet Nürnberg-Legionär

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Bruno Fernandes

OM, 25, POR | Sporting -> Manchester United

Manchester United verpflichtete wie erwartet den portugiesischen Mittelfeldspieler Bruno Fernandes von Sporting Lissabon. Um den offensiven Mittelfeldspieler von seinem bisherigen Klub loszueisen griffen die Red Devils tief ins Börserl, denn die Grundablöse beträgt satte 55 Millionen, womit Fernandes der teuerste Wintertransfer ist, den Manchester United jemals tätigte. Diese Summe kann sich allerdings noch aufgrund von Bonuszahlungen bis auf 80 Millionen Euro erhöhen. Sporting hat gut verhandelt, denn die Portugiesen besitzen zudem noch eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von zehn Prozent. Die Leistungsdaten des Mittelfeldspielers können sich allerdings auch sehen lassen, denn bei Sporting steuerte er in 137 Pflichtspielen 63 Treffer und 52 Assists bei.

Steven Bergwijn

LA, 22, NED | PSV Eindhoven – > Tottenham Hotspur FC

Kurz nach dem Abgang von Christian Eriksen zu Inter schlug der Tottenham Hotspur FC am Transfermarkt zu und verpflichtete Steven Bergwijn von der PSV Eindhoven. Der 22-Jährige kostete rund 30 Millionen Euro Ablöse und soll dem Premier-League-Klub mehr Möglichkeiten in der Offensive bescheren. Bergwijn erzielte in der aktuellen Liga-Saison nicht nur fünf Treffer, sondern steuerte auch zehn Assists bei, womit er hinter Ajax-Rechtsaußen Hakim Ziyech (13 Assists) der zweitbeste Vorlagengeber der Eredivisie ist. Insgesamt steuerte der neunfache Nationalspieler in 112 Meisterschaftspartien in der höchsten niederländischen Spielklasse 29 Treffer und 35 Assists bei. Die Spurs bekommen einen Spieler, der neben viel Speed auch eine starke Physis und Technik besitzt.

Lukas Jäger

DM, 25, AUT | FC Nürnberg – > SK Sturm Graz

Ein halbes Jahr vor Vertragsschluss verlässt Lukas Jäger den 1. FC Nürnberg, der im Abstiegskampf nicht mehr auf den 25-jährigen Österreicher setzen will. Gegen eine Ablöse von 125.000 Euro heuert er nun beim SK Sturm an, wo er das defensive Mittelfeld verstärken soll. Jäger wechselte zu Beginn der Saison 2017/18 nach Nürnberg, wo er lange nicht in der ersten Mannschaft Fuß fassen konnte. Insgesamt bestritt er nur 18 Liga-Partien für die Deutschen, davon allerdings gleich 14 in dieser Saison. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ist laut Trainer Nestor El Maestro ein Spieler, der die notwendigen Tugenden mitbringt und keinen Ball verloren gibt.

Cheikhou Dieng

RA, 26, SEN | vereinslos – > WAC

Mit dem Rechtsaußen Cheikhou Dieng kehrt ein bekanntes Gesicht nach Österreich zurück, denn der Senegalese spielte bereits für den SKN St. Pölten und Wacker Innsbruck. Seine Ausbeute kann sich sehen lassen, denn für die St. Pöltner kam er in 33 Einsätzen auf sieben Tore und sieben Assists, für Wacker waren es nach 28 Spielen immerhin vier Tore und drei Assists. In Innsbruck war er als Leihspieler von Istanbul Başakşehir FK tätig, zu denen er jedoch nach Ablauf des Leihgeschäfts nicht mehr zurückkehrte und im letzten halben Jahr vereinslos war. Trainer Feldhofer freut sich über einen dribbelstarken und schnellen Flügelspieler, der seine Fähigkeiten in Österreich bereits unter Beweis stellte.