EL-Vorschau: David Silva kehrt nach Manchester zurück

Wie vor jedem EC-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen, unter anderem auf das Duell der Sturm-Gruppengegner Lazio und Feyenoord.

Lazio Rom – Feyenoord Rotterdam

Donnerstag, 8. September 2022, 21:00 Uhr

Das Duell zwischen Lazio Rom und Feyenoord ist auch für Sturm-Fans äußerst interessant, da die Mannschaft von Christian Ilzer gemeinsam mit dem FC Midtjylland und den beiden Teams in eine Gruppe gelost wurden. Lazio und Feyenoord gelten als die Favoriten für den Gruppenaufstieg, wobei insbesondere die Serie-A-Mannschaft ein großes Kaliber ist.

Lazio holte aus den ersten vier Meisterschaftsrunden zwei Siege und zwei Unentschieden und zeigte insbesondere beim 3:1-Erfolg gegen Inter eine starke Leistung. Am Wochenende kam es zum Duell gegen den formstarken SSC Neapel, der in der Champions League Liverpool mit einem 4:1-Sieg schockte. Lazio verlor das Spiel gegen Maradonas Ex-Verein ebenfalls und fuhr damit die erste Niederlage in dieser Saison ein.

Lazio holte zwar einige neue Spieler im Sommer, gab aber für keinen Akteur mehr als zehn Millionen Euro aus. Die bekanntesten Akteure Alessio Romagnoli und Matías Vecino wechselten ablösefrei nach Rom. Dafür nahm man beim Verkauf von Joaquín Correa zu Inter immerhin knappe 24 Millionen Euro ein.

Feyenoord hingegen fuhr ein fettes Plus auf dem Transfermarkt ein, denn die Niederländer nahmen für Sinisterra, Senesi, Malacia und Aursnes knappe 70 Millionen ein. Feyenoord zahlte für ganze neun Spieler Ablöse und gab dabei etwa 30 Millionen Euro aus. Richtig gut machte sich bisher der ablösefreie Danilo, der von Ajax kam und in den ersten fünf Ligaspielen ebenso viele Treffer erzielte.

Feyenoords Start in die neue Saison kann sich sehen lassen, denn aus den ersten fünf Partien holte man vier Siege und ein Unentschieden. Am Wochenende kam es zu einem wahren Thriller, denn gegen die Go Ahead Eagles setzte man sich auswärts knapp mit 4:3 durch.

Manchester United – Real Sociedad

Donnerstag, 8. September 2022, 21:00 Uhr

Für Manchester United scheint es endlich wieder bergauf zu gehen, denn nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Brighton und Brentford holte man in der Meisterschaft vier Siege in serie und gewann dabei unter anderem gegen Liverpool und Arsenal.

Wir werden sehen welchen Stellenwert die Europa League für Trainer Erik Ten Hag hat, aber man wird doch einige Wechsel und ein wenig Rotation erwarten können. Cristiano Ronaldo, Casemiro, Harry Maguire, Fred, Luke Shaw, Victor Lindelof, und Anthony Elanga standen allesamt nicht beim 3:1-Sieg gegen Arsenal in der Startaufstellung und könnten gegen Real Sociedad von Beginn an auflaufen.

Es gibt zudem ohnehin mehrere verletzte und angeschlagene Spieler. Marcus Rashford, doppelter Torschütze gegen die Gunners, und Lisandro Martinez mussten am Wochenende angeschlagen ausgewechselt werden. Auf einen Einsatz können eventuell auch Donny van de Beek und Aaron Wan-Bissaka hoffen, die gegen Arsenal noch nicht fit genug waren.

Auf der Gegenseite fehlen Mikel Oyarzabal und Martín Merquelanz und Diego Rico und Carlos Fernández sind fraglich. Der nigerianische Mittelstürmer Umar Sadiq könnte neben Momo Cho im Sturm beginnen, als Belohnung für seinen Treffer als Joker beim 1:1-Unentschieden am Wochenende gegen Atletico Madrid. Sadiq war der teuerste Transfer in der Sommerpause, da er gegen eine Ablöse von 20 Millionen Euro zu Real Sociedad wechselte. Real Sociedad nahm für Stürmer Alexander Isak jedoch 70 Millionen Euro ein, sodass das Bankkonto der Spanier weiterhin gut gefüllt ist.

Spannend ist in jedem Fall, dass der langjährige City-Legionär David Silva, der zwischen 2010 bis 2020 bei Uniteds Stadtkollegen unter Vertrag stand, für dieses Spiel wieder nach Manchester zurückkehren wird.

