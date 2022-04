EL-Vorschau: Ein Highlight für Martin Hinteregger

Wir blicken heute auf zwei spannende Europa-League-Spiele, wobei wir uns den Heimspielen der beiden deutschen Bundesligisten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt widmen. Eintracht-Abwehrchef Martin...

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona

Donnerstag, 07.04. 2022, 21:00 Uhr

Eintracht Frankfurt setzte sich in der Vorrunde gegen einen Liga-Konkurrenten des FC Barcelona durch, denn Coach Oliver Glasner und seine Truppe stiegen mit einem Gesamtscore von 2:1 gegen Real Betis auf. Die Frankfurter sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, nachdem es zuvor drei Niederlagen in Folge setzte. In der letzten Meisterschaftsrunde wäre ein Sieg gegen Greuther Fürth eingeplant gewesen, allerdings kam man nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Eintracht liegt aktuell nur auf dem neunten Tabellenplatz.

Martin Hinteregger, der zuletzt in der Liga eine Sperre absitzen musste und ausgeruht in das Spiel gehen wird, wird in den beiden Partien gegen den FC Barcelona einiges zu tun bekommen, denn Coach Xavi brachte seine Mannschaft auf Vordermann und holte aus den letzten 13 Partien zehn Siege und drei Unentschieden. Betrachtet man nur die Liga-Partien sind die Katalanen bereits seit 14 Partien ungeschlagen, was sonst keine Mannschaft aus den Top-5-Ligen schaffte. Der Höhepunkt war ein 4:0-Auswärtssieg im Clasico gegen Real, der die Barca-Fans für vieles entschädigte. Am Wochenende schlug man zudem den FC Sevilla mit 1:0, was im Kampf um den Vizemeister sehr wichtig war.

Die Eintracht wird wohl die gleiche Mannschaft ins Rennen schicken, die sich gegen Betis durchsetzte. Mit Ragnar Ache und Diant Ramaj sind nur zwei Spieler nicht verfügbar. Auf der Gegenseite fehlen mehrere Spieler. Ansu Fati wird noch nicht weit genug für einen Einsatz sein, auch wenn er zuletzt wieder mittrainieren konnte. Luuk de Jong wurde positiv auf das Coronavirus getestet und Dani Alves ist nicht für die EL spielberechtigt. Ansonsten fehlen Sergi Roberto, Samuel Umtiti und Balde. Bei den Spielen gegen Galatasaray verzichtete Xavi auf Ousmane Dembele. Die Dreierkette im Sturm könnte somit aus Depay, Aubameyang und Traoré bestehen.

RB Leipzig – Atalanta Bergamo

Donnerstag, 07.04., 18:45 Uhr

RB Leipzig kann mit sehr viel Selbstvertrauen in das Europa-League-Spiel gegen Atalanta gehen, denn die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ist seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen, schmiss in der Vorrunde Real Sociedad aus dem Bewerb und gewann am Wochenende das Auswärtsspiel in Dortmund mit 4:1. Mann des Tages war dabei der Österreicher Konrad Laimer, der die ersten beiden Treffer der Partie beisteuerte und den dritten sehr schön mit der Ferse auflegte. Der gefährlichste Leipziger ist allerdings Christopher Nkunku, der nach 28 Bundesliga-Spielen bei 16 Toren und 13 Assists liegt. Auch in der Champions League ist seine Quote beeindruckend, da er sieben Tore und zwei Assists in sechs Partien beisteuerte.

Atalanta setzte sich im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen durch und möchte nun den nächsten Bundesligisten aus dem Bewerb werfen. Die Generalprobe gegen Napoli klappte nicht, denn die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini verlor mit 1:3. In der Serie A liegt Atalanta auf Platz 7.

Bei beiden Mannschaften sind die meisten Akteure fit. Bei den Hausherren fehlt Yussuf Poulsen und Tyler Adams ist fraglich. Marcel Halstenberg gab gegen den BVB sein Comeback als Einwechselspieler und wird vermutlich auch gegen Atalanta auf der Bank sitzen. Auf der Gegenseite ist Duvan Zapata noch nicht bei hundert Prozent und saß gegen Napoli 90 Minuten lang auf der Ersatzbank. Ansonsten fehlen Rafael Tolói und Josip Ilicic.

