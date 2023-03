EL-Vorschau: ÖFB-Teamspieler treffen auf die „Alte Dame“

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Begegnungen. Diesmal widmen wir uns unter anderem dem Europa-League-Spiel in Turin, wo zwei österreichische...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Begegnungen. Diesmal widmen wir uns unter anderem dem Europa-League-Spiel in Turin, wo zwei österreichische Nationalspieler in der Startaufstellung der Gäste stehen könnten.

Juventus – SC Freiburg

Donnerstag, 09.03. 2023, 21:00 Uhr

Nachdem der SC Freiburg in der vergangenen Saison auf dem starken sechsten Platz landete, ist die Mannschaft von Kult-Trainer Christian Streich auch heuer wieder hervorragend im Rennen um einen Europacup-Platz. In der Liga steht Freiburg aktuell nämlich auch Platz 5 und auch das Überwintern im Europacup geschah extrem souverän. Streichs Truppe gewann die ersten vier von sechs Gruppenspiele und schlug dabei unter anderem Nantes in den beiden Begegnungen mit einem Gesamtscore von 6:0. Die letzten beiden Spiele endeten mit einem Unentschieden, sodass der Bundesligist international heuer noch ungeschlagen ist.

Juventus kam nach einem sehr schwachen Saisonstart in den letzten Monaten wieder besser in die Gänge. Dieses Wochenende verlor man zwar gegen die AS Roma mit 0:1, davor war man aber sieben Spiele lang ungeschlagen und fuhr sechs Siege und eine Punkteteilung ein. Arkadiusz Milik, Kaio Jorge und Mattia De Sciglio fallen fix aus und mit Alex Sandro ist ein weiterer Akteur fraglich, da der Brasilianer gegen die AS Roma zur Halbzeit vom Platz musste. Sollte Alex Sandro ausfallen, wird mit Leonardo Bonucci ein prominenter Ersatz seinen Platz einnehmen.

Bei den Freiburgern fehlt mit Daniel-Kofi Kyereh nur ein einziger Spieler und ein weiterer ist fraglich. Michael Gregoritsch, der in der heurigen Europa-League-Saison drei Mal traf und in der Bundesliga starke acht Tore und vier Assist beisteuerte, fehlte beim 0:0-Unentschieden gegen Gladbach krankheitsbedingt. Fix mit dabei ist aber ein anderer Österreicher, denn Philipp Lienhart wird in der Abwehrzentrale neben Matthias Ginter auflaufen. Der 26-Jährige ist fix gesetzt unter Streich und zeigt Woche für Woche starke Leistungen.

Manchester United – Betis Sevilla

Donnerstag, 09.03. 2023, 21:00 Uhr

Bei Manchester United ist große Wiedergutmachung bei den Fans angesagt. Die Red Devils gingen in der Premier League gegen den Liverpool FC mit 7:0 unter und man darf gespannt sein, wie die Mannschaft von Erik ten Hag diesen Schock verkraften wird. Vor diesem Debakel lief es nämlich richtig gut und seit dem 10. November wurde bis zu diesem Spiel nur eine einzige Partie verloren. 18 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage lautete die Bilanz, ehe das vergangenen Wochenende vieles auf den Kopf stellte.

Betis Sevilla liegt aktuell in der La Liga auf Platz 5 und holte nach drei Siegen in Serie am Wochenende ein 0:0-Unentschieden gegen Real Madrid. Unterschätzen darf man die Spanier, die den Ausfall des Kreativspielers Nabil Fekir verkraften müssen, demnach keineswegs.

Bei der 0:7-Pleite wurde Marcel Sabitzer erst in der 77. Minute eingewechselt, da neben Casemiro der Brasilianer Fred den Vorzug bekam. Es spricht einiges dafür, dass der österreichische Nationalspieler gegen Betis nun von Beginn an auflaufen wird. Auch auf den Positionen in der Außenverteidigung könnte es laut englischen Medien Änderungen geben. Statt Luke Shaw und Diogo Dalot könnten Tyrell Malacia und Aaron Wan-Bissaka starten. Mit Donny van de Beek und Christian Eriksen fallen zwei Spieler bei den Hausherren fix aus, Anthony Martial ist zudem fraglich.

