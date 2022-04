EL-Vorschau: Schaffen Hinteregger und Glasner heute die Sensation?

Nach den spannenden Champions-League-Spielen der letzten Tage blicken wir heute auf die Europa League. Wird es in diesem Bewerb auch die eine oder andere...

Nach den spannenden Champions-League-Spielen der letzten Tage blicken wir heute auf die Europa League. Wird es in diesem Bewerb auch die eine oder andere Überraschung geben? Wir blicken auf zwei interessante Begegnungen des heutigen Spieltags.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt

Donnerstag, 14.04. 2022, 21:00 Uhr

Der FC Barcelona legte in den vergangenen Monaten eine tolle Serie hin und verlor seit dem 23. Jänner kein einziges Pflichtspiel. In den letzten 15 Partien gelangen den Katalanen elf Siege und vier Unentschieden. Eine dieser Punkteteilungen war aus dem Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt, sodass der FC Barcelona noch einiges an Arbeit zu erledigen hat. Das Hinspiel avancierte zu einem richtigen Fußballfest, denn vor ausverkauftem Haus verlangten Hinteregger und Co. dem Gegner alles ab. Die Hausherren gingen sogar nach einem Traumtor von Ansgar Knauff in Führung, die die Katalanen in der 66. Minute egalisierten. Tuta sah in der 78. Minute die gelb-rote Karte, doch Oliver Glasners Mannschaft verteidigte in den letzten Minuten diszipliniert und brachte den Spielstand über die Zeit.

Barcelona-Trainer Xavi lobte die außergewöhnliche Atmosphäre im Waldstadion. Der Coach muss auch im Rückspiel auf zahlreiche Akteure verzichten, denn mit Ansu Fati, Memphis Depay, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Sergiño Dest und Moussa Wague finden sich mehrere Fixausfälle im Kader. Gerard Piqué ist zudem auch fraglich, weshalb die Innenverteidigung aus dem Duo Lenglet/Garcia bestehen dürfte. Am Wochenende absolvierte der FC Barcelona erneut eine harte Partie und gewann dank eines Last-Minute-Treffers von Luuk De Jong im Auswärtsspiel gegen Levante mit 3:2.

Auf der Gegenseite muss der österreichische Trainer Oliver Glasner auf die verletzten Ragnar Ache und Diant Ramaj fix verzichten. Dazu ist der oben erwähnte Tuta gesperrt und Djibril Sow fraglich, weshalb es im zentralen Mittelfeld eine Umstellung geben könnte. Martin Hinteregger wird jedenfalls in der Dreierkette neben Hasebe und Ndicka beginnen.

In der Bundesliga liegt die Eintracht auf dem neunten Tabellenplatz und wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es zuhause eine 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg. In den letzten fünf Pflichtspielen gelangen der Mannschaft von Oliver Glasner nur drei Treffer.

Atalanta – RB Leipzig

Donnerstag, 14.04. 2022, 18:45 Uhr

RB Leipzig gelang zwar nur ein 1:1-Unentschieden im Hinspiel gegen Atalanta, allerdings kann die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco mit breiter Brust zum Serie-A-Klub fahren. Die Leipziger sind nämlich seit mehr als zwei Monaten ungeschlagen und holten aus den letzten zwölf Partien acht Siege und vier Unentschieden. Zuletzt setzte man sich souverän mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim durch, wobei Shooting-Star Nkunku wieder einmal einen Treffer beisteuern konnte. In der Bundesliga steht der Stürmer nun bei sagenhaften 17 Toren und 14 Assists nach 29 Spieltagen.

Beide Mannschaften haben nicht viele verletzte Spieler zu beklagen. Während bei den Leipzigern nur der Ex-Salzburger Amadou Haïdara ausfällt, müssen die Hausherren nur auf Berat Djimsiti verzichten. Bei den Gästen meldeten sich Tyler Adams und Yussuf Poulsen wieder fit, wobei beide nicht in der Startaufstellung stehen werden. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer, der vor kurzem gegen den BVB einen Doppelpack erzielte, wird neben Kampl im defensiven Mittelfeld starten. Am interessantesten ist ob Andre Silva oder Dominik Szoboszlai beginnen werden. Ersterer verschoss einen Elfmeter im Hinspiel, während der Ex-Salzburger am Wochenende einen Treffer und ein Assist beisteuerte.

Auch bei den Hausherren kehren einige Akteure zurück – Rafael Toloi ist nach seiner Verletzung wieder dabei und wird rechts in der Dreierkette starten. Im Sturm könnte Luis Muriel den Vorzug gegen Duvan Zapata bekommen. Muriel traf im Hinspiel und erzielte auch am Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Sassuolo den Ehrentreffer seiner Mannschaft.

Atalanta ist seit zwölf Partien in der Europa League ungeschlagen. Man darf gespannt sein, ob die Italiener diese stolze Serie heute prolongieren können.

