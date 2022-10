Sturms EL-Gegner makellos – aber auch kurios!

Die Gruppengegner des SK Sturm Graz in der UEFA Europa League durchlebten eine perfekte Woche. Alle drei Teams gewannen, keiner der Klubs musste einen...

Die Gruppengegner des SK Sturm Graz in der UEFA Europa League durchlebten eine perfekte Woche. Alle drei Teams gewannen, keiner der Klubs musste einen Gegentreffer einstecken. Kurios war die Runde für die Sturm-Gegner dennoch.

Für Sturm Graz geht es morgen gegen Lazio Rom. Im Heimspiel erkämpften die Grazer ein 0:0. Auswärts ist man natürlich klarer Außenseiter.

Auch weil Lazio in den letzten vier Partien keinen Gegentreffer kassierte, in der italienischen Serie zuletzt dreimal in Folge mit 4:0 gewann. So auch am Wochenende auswärts gegen die Fiorentina.

AC Fiorentina – Lazio Rom 0:4 (0:2) – xG 1.75 : 1.32

Kurios war die Partie dennoch, denn wie die Live-Grafik von Overlyzer zeigt, war Fiorentina praktisch durchwegs die bessere Mannschaft. Auch die Expected Goals Statistiken sprachen für die Violetten, die bis zum Spiel gegen die Laziali in acht Ligapartien nur sieben Gegentreffer einstecken mussten.

Lazio präsentierte sich aber höchst effizient: Nach einer Ecke sorgte Matias Vecino für das 1:0 für Lazio (11.), erneut per Kopf traf Mattia Zaccagni (25.), der Vecinos Tor zuvor vorbereitet hatte. Erst in der Schlussphase machte Lazio den Sack zu und Luis Alberto (85.) und Ciro Immobile (91.) sorgten für die endgültige Entscheidung.

Am Schluss wurde es für Lazio aber doch noch bitter, weil sowohl Linksverteidiger Adam Marusic, als auch Rechtsaußen Felipe Anderson in der Endphase der Partie verletzt ausgewechselt werden mussten. Lazio liegt nun nach neun Runden auf Platz 4 der italienischen Serie A – mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Napoli.

Feyenoord fuhr nach zwei sieglosen Partien in Folge nun wieder einen Pflichtsieg ein. Das 2:0 über den Tabellennachbarn Twente war nie gefährdet.

Feyenoord Rotterdam – FC Twente Enschede 2:0 (1:0) – xG 2.22 : 0.95

Der Knackpunkt in der Partie ereignete sich kurz vor der Pause: Zuerst verwandelte Kapitän Orkun Kökcü einen Freistoß direkt zum 1:0 (43.), danach flog Twentes Rechtsaußen Vaclav Cerny wegen einer Tätlichkeit vom Platz (45.).

Ab hier spielte Feyenoord, das in einem 3-4-1-2-System auflief, die Partie trocken runter. Ein Kopfball von Linksverteidiger David Hancko sorgte noch für das 2:0 (64.) und damit die Vorentscheidung. Feyenoord ist weiterhin Vierter und hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Alkmaar.

Dem dänischen Klub Midtjylland gelang gegen Aarhus, das nur einen Rang vor ihnen lag, ein wichtiger Befreiungsschlag. Das 1:0 war zwar ein Arbeitssieg, aber unterm Strich verdient.

Aarhus GF – FC Midtjylland 0:1 (0:0) – xG 1.01 : 1.21

Bereits nach 28 Minuten war Aarhus dezimiert, weil Innenverteidiger Frederik Tingager nach einem bösen Foul mit einer glatten roten Karte vom Platz musste. Die aktuell verunsicherte Mannschaft von Midtjylland brauchte dennoch bis in die Schlussphase, bis man die drei Punkte fixieren konnte: Mit seinem sechsten Saisontor sorgte Mittelstürmer Anders Dreyer für das Goldtor im Spiel (87.).

Midtjylland spielte in einem 4-3-3-System und ist in der dänischen Superliga nun schon seit vier Spielen unbesiegt. Der Vizemeister kletterte mit dem Sieg auf Rang 5, hat nun sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Nordsjaelland.