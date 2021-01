Fenerbahce holt Mesut Özil und Ex-Rapid-Verteidiger

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Leon Dajaku

LA, 19, GER | FC Bayern München – > Union Berlin

Der 19-jährige Linksaußen Leon Dajaku unterschrieb vor kurzem einen Vertrag bis 2023 bei den Bayern, kam aber für die erste Mannschaft nur auf drei Einsätze. In der zweiten Mannschaft spielte Dajaku 43-mal und erzielte dabei sieben Tore und fünf Assists. Nun zieht Dajaku innerhalb der deutschen Bundesliga weiter und wechselt vorerst leihweise zu Union Berlin. Die Berliner handelten außerdem eine Kaufoption aus. Der deutsche U20-Teamspieler entschied sich damit für einen Verbleib in Deutschland und schlug Angebote des AC Milan und von OGC Nizza aus.

Angelo Stiller

DM, 19, GER | FC Bayern München – > TSG 1899 Hoffenheim (Sommer 2021)

Auch der Sechser Angelo Stiller spielte dreimal für die Kampfmannschaft des FC Bayern München. Auf Dauer wird der kraftvolle Defensivspieler aber in München ebenfalls keinen Platz haben. Deshalb wechselt Stiller im kommenden Sommer ablösefrei zur TSG 1899 Hoffenheim, womit er sich wie Teamkollege Dajaku für einen Verbleib in Deutschland entschied. Im vergangenen Jahr hatten auch Stuttgart, Werder Bremen, Union Berlin, aber auch internationale Klubs wie Empoli, die Wolverhampton Wanderers und Arsenal Interesse am 183cm großen Mittelfeldspieler verkündet.

Attila Szalai

IV, 23, HUN | Apollon Limassol – > Fenerbahce Istanbul

Der Ex-Rapidler Attila Szalai wechselt in die Türkei. Der 22-Jährige ist mittlerweile Stammspieler im ungarischen Nationalteam, unterschrieb nun bis 2025 bei Fenerbahce Istanbul und kostete die Türken zwei Millionen Euro Ablöse. Rapid erhält aufgrund des Transfers eine Solidaritätszahlung von etwa 50.000 Euro. Szalai wechselte Anfang 2012 kurz vor seinem 14. Geburtstag nach Hütteldorf und durchlief den gesamten Nachwuchs. Insgesamt spielte Szalai 5 ½ Jahre für Rapid – in der Kampfmannschaft kam der Innenverteidigeraber nur zu einem Einsatz. Später kickte der 192cm große Defensivspieler in Ungarn für Mezökövesd und danach für Apollon Limassol, wo er schließlich den Durchbruch schaffte.

Mesut Özil

OM, 32, GER/TUR | Arsenal FC – > Fenerbahce Istanbul

Szalai bekommt bei Fenerbahce auch gleich einen sehr prominenten Mitspieler: Mesut Özil unterschreibt einen Vertrag bis 2024 und schließt sich damit seinem Herzensverein an. Zuletzt hatte der 92-fache deutsche Teamspieler und Weltmeister bei Arsenal keine Chance auf Einsätze und wurde in der laufenden Saison unter Mikel Arteta nicht für einen einzigen Matchkader berücksichtigt. Insgesamt brachte es Özil bei den Gunners auf 44 Tore und 77 Assists in 254 Partien. Zuletzt wurde der gebürtige Gelsenkirchener auch mit D.C. United, Al-Nasr Riad und Istanbul Basaksehir in Verbindung gebracht.