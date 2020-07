Grbic um Rekordablöse in die Ligue 1, auch Ex-Salzburger Berisha nach Frankreich

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Adrian Grbic ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Adrian Grbic

ST, 23, AUT | Clermont Foot – > FC Lorient

Als Adrian Grbic im vergangenen Sommer in die zweite französische Liga zu Clermont Foot wechselte, war nicht abzusehen, dass er ein Jahr später der dreizehntteuerste Transfer eines Österreichers werden würde. Aber der 23-jährige Wiener avancierte in der Ligue 2 zum zweitbesten Torschützen der Saison, erzielte 17 Saisontreffer, bereitete vier weitere vor. Nun wechselt der Angreifer zum Ligue-1-Aufsteiger Lorient und ist mit neun Millionen Euro Ablöse der teuerste Verkauf von Clermont. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme sogar auf zehn Millionen anwachsen, womit Grbic‘ Wechsel in der Größenordnung der Transfers von Martin Hinteregger zu Augsburg oder Maximilian Wöber nach Sevilla wäre. Zuletzt gab es zahlreiche Interessenten für den ehemaligen Altach-Stürmer: In Frankreich warfen neben Lorient auch Brest, Lyon, Marseille, Reims, Nantes und Saint-Étienne ein Auge auf den Wiener, außerdem interessierten sich Frankfurt, Brighton und die beiden Glasgow-Topklubs für eine Verpflichtung des ehemaligen U21-Teamspielers.

Benjamin Henrichs

RV, 23, GER | AS Monaco – > RB Leipzig

Bereits früher war RB Leipzig mehrmalig am Kauf des ghanaisch-stämmigen Rechtsverteidigers Benjamin Henrichs interessiert. Der Ex-Leverkusener entschied sich im Sommer 2018 aber für einen Wechsel nach Monaco, wo er allerdings nie wirklich glücklich wurde und in 44 Spielen einen Treffer und drei Assists erzielte. Nun klappt es doch noch mit einem Wechsel nach Leipzig – vorerst leihweise, aber mit Aussicht auf mehr. Der 23-Jährige wechselt vorerst bis 2021 zu RB und könnte dann um etwa 20 Millionen Euro fix verpflichtet werden. Leipzig greift damit einem möglichen Abgang von Nordi Mukiele vor, der eine sehr starke Saison spielte und von einigen Topklubs wie Paris St. Germain und Atlético Madrid umworben wird.

Valon Berisha

ZM, 27, NOR | Fortuna Düsseldorf – > Stade Reims

Der Ex-Salzburger Valon Berisha hatte es seit seinem Abgang aus der Mozartstadt nicht leicht. Bei Lazio Rom warf ihn eine Verletzung gleich zu Beginn seines Engagements zurück, weshalb er nie richtig Fuß fassen konnte. Auch in der deutschen Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf, wo er leihweise ein halbes Jahr lang spielte, hatte der Norweger, der für das kosovarische Nationalteam aufläuft, nicht den gewünschten Impact – Düsseldorf stieg am letzten Spieltag ab. Da es auch bei den aufstrebenden Laziali keinen Platz mehr für den Routinier gibt, wurde Berisha nun fix nach Frankreich verkauft. Stade Reims, der Klub von ÖFB-Legionär Dario Maresic, bezahlte fünf Millionen Euro Ablöse und band den Mittelfeldmotor bis 2024.

Salomon Kalou

LA, 34, CIV | Hertha BSC – > Botafogo

In letzter Zeit sah man spielerisch nicht sonderlich viel vom 97-fachen ivorischen Teamspieler Salomon Kalou. Vielmehr fiel der 34-Jährige mit einem Handyvideo auf, das seinen leichtsinnigen Umgang mit den Corona-Richtlinien zeigte, weshalb er von seinem Langzeitarbeitgeber Hertha BSC suspendiert wurde. Nach sechs Jahren in der deutschen Hauptstadt wechselt Kalou nun den Kontinent und schließt sich für 1 ½ Jahre dem brasilianischen Traditionsklub Botafogo an. In Brasilien gibt es derzeit mehr als 1,7 Millionen bestätigte COVID-19-Fälle und fast 70.000 Todesfälle durch das Virus. Dennoch wurde zuletzt wieder mit den Staatsmeisterschaften der einzelnen Bundesländer begonnen.