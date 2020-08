Lazaro wechselt zu den „Fohlen“, Dortmund leiht Supertalent Reinier

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Reinier OM, 18,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Reinier

OM, 18, BRA | Real Madrid – > Borussia Dortmund

Einmal mehr verstärkt sich Borussia Dortmund mit einem Leihspieler von Real Madrid: Der 18-jährige Jungstar Reinier wechselt gleich für zwei Jahre leihweise zum BVB. Der brasilianische U23-Teamspieler war im Jänner um 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro zu den Königlichen gewechselt, kam bisher aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, wo er in drei Spielen zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Dortmund war bereits vor Reiniers Wechsel zu Real an einer Verpflichtung des Megatalents interessiert – an den Spaniern biss man sich aber wie unter anderem Ajax, Arsenal, Barcelona und Paris St.Germain die Zähne aus. Nun wird Reinier aber dennoch bis 2022 in Dortmund spielen. Sein Vertrag in Madrid läuft bis 2026, eine Kaufoption auf den offensiven Mittelfeldspieler hält Dortmund nicht.

José Holebas

LV, 36, GRE | FC Watford – > Olympiakos Piräus

Nach dem Verkauf von Konstantinos Tsimikas an den FC Liverpool holt Olympiakos Piräus einen altbekannten Ersatzmann. Der in Deutschland geborene Grieche José Holebas spielte bereits zwischen 2010 und 2014 für Olympiakos und wechselt nun für ein Jahr zurück zu seinem Ex-Klub. Zuletzt hatte der mittlerweile 36-Jährige fünf Jahre lang für den FC Watford gespielt, für den er in 124 Partien 6 Tore und 14 Assists beisteuerte. Holebas ist 38-facher griechischer Teamspieler und – dank seines früheren Olympiakos-Engagements – vierfacher griechischer Meister.

Valentino Lazaro

RM, 24, AUT | Inter Mailand – > Borussia Mönchengladbach

Nach je einem halben Jahr bei Inter Mailand und Newcastle United wechselt der 28-fache ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro zu Borussia Mönchengladbach. Der flexible Grazer schließt sich vorerst leihweise der Mannschaft von Marco Rose an, die Gladbacher halten allerdings eine Kaufoption auf den 24-Jährigen. In der vergangenen Saison kam Lazaro hauptsächlich als Flügelverteidiger zum Einsatz, wobei er hauptsächlich rechts, aber auch links aufgeboten wurde. Bei den Gladbachern könnte Lazaro nun zum direkten Positionskonkurrenten von Stefan Lainer werden, was natürlich für das Nationalteam Nachteile mit sich bringen könnte. Entscheidet sich Rose allerdings für ein System mit Viererkette, so könnte Lazaro vor Lainer spielen, was wiederum ein immenser Vorteil für das ÖFB-Team sein würde.

Sebastian Santin

RV, 26, AUT | WSG Tirol – > FC Vaduz

Nach zwei Jahren bei der WSG Tirol und 23 Bundesligaspielen in der abgelaufenen Saison, entscheidet sich der 26-jährige Rechtsverteidiger Sebastian Santin für einen Wechsel ins Ausland. Der gebürtige Bregenzer unterschreibt für zwei Jahre beim FC Vaduz, der in der kommenden Saison in der höchsten Schweizer Liga spielen wird. Ein weiterer Vorteil an einem Vaduz-Engagement ist, dass man praktisch jedes Jahr am Europacup teilnimmt, weil man dafür nur den Liechtensteiner Cup gewinnen muss. In der neuen Saison trifft Vaduz in der Europa-League-Qualifikation auf die Hibernians Paola aus Malta.