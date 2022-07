Neuanfang für Bolingoli, Maresic leihweise in kroatische Liga

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Boli Bolingoli

LV, 27, BEL/COD | Celtic -> KV Mechelen

Boli Bolingoli verlässt Celtic und schließt sich dem KV Mechelen an. Der ehemalige Außenverteidiger des SK Rapid wechselte zur Saison 2019/20 gegen eine Ablösesumme von rund 3.5 Millionen Euro von den Grün-Weißen zu Celtic, wo er aber einen großen Fehler beging. Der Außenverteidiger machte einen Urlaub nach Spanien und erzählte seinem Arbeitgeber nichts von dem Trip, damit er nicht in die vorgeschriebene Quarantäne musste, die zwei Wochen dauerte. Das war dann sogar bei der schottischen Regierung ein Thema, die den Spielbetrieb der Liga aufgrund dieser Verfehlung unterbrechen wollte. Der Abwehrspieler fiel in Ungnade und war fast die gesamte vergangene Saison nicht mehr im Matchkader. Nun will er in Belgien einen Neuanfang versuchen.

Dario Maresic

IV, 22, AUT/HRV | Stade Reims – > NK Istra

Innenverteidiger Dario Maresic kehrt nach seiner Leihe beim LASK nicht nach Frankreich zurück, sondern wird erneut für ein Jahr verliehen. Diesmal wechselt er leihweise zum kroatischen Erstligaverein NK Istra. Der Abwehrspieler startete seine Karriere beim SK Sturm und galt als eines der größten Abwehr-Talente in Österreich. Nach seinem Transfer zu Stade Reims geriet die Entwicklung allerdings etwas ins Stocken und auch beim LASK erhoffte man sich sicherlich mehr vom Leihgeschäft. NK Istra schloss in der vergangenen Saison die Tabelle auf dem vorletzten Platz ab.

Nani

LA, 35, PRT/CPV | vereinslos -> Melbourne Victory

In der vergangenen Saison stand Nani beim FC Venedig unter Vertrag und stieg mit seinem Verein in die Serie B ab. Der Portugiese löste den Vertrag auf und wechselte eine Woche danach ablösefrei zu Melbourne Victory. Der Linksaußen, der viele Jahre bei Manchester United unter Vertrag stand und danach für Fenerbahce, Valencia, Lazio Rom, Sporting und Orlando City auflief, verlässt nun zum zweiten Mal den europäischen Vereinsfußball und wechselt nach Australien. Ein prominenter Neuzugang für die australische Liga, die mit Nani einen Champions-League-Sieger und Europameister bekommt.

Kristian Thorstvedt

23, OM, NOR | KRC Genk – > US Sassuolo

Mit Kristian Thorstvedt wechselt ein offensiver Mittelfeldspieler in die Serie A, der gleich zweifach einen Österreich-Bezug aufweist. Der 23-Jährige spielte nämlich in der vergangenen Saison in der Europa League gegen den SK Rapid und stand vor einiger Zeit zudem bei RB Salzburg auf dem Wunschzettel, doch ein Transfer kam nicht zustande. Nun verlässt der norwegischer Nationalspieler jedoch die belgische Liga und wechselt gegen eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro zur US Sassuolo Calcio, wo der ehemalige Rapid-Spieler Mert Müldür unter Vertrag steht.