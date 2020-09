Neue Klubs für die Altmeister Quaresma und Kolarov, Leverkusen holt Schick

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Ricardo...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Ricardo Quaresma

RA, 36, POR | Kasimpasa – > Vitoria Guimaraes

Der exzentrischste Außenrist der Fußballwelt wechselt zurück nach Portugal. Ricardo Quaresma beendet sein bereits zweites Türkei-Engagement nach fünf Jahren und wechselt zu Vitoria Guimaraes, das den 36-Jährigen mit einem Vertrag bis 2022 inklusive Option auf ein weiteres Jahr verpflichtet. Der 80-fache Teamspieler gilt als Problemboy und spielte im Laufe seiner Karriere bereits bei Topklubs wie Porto, Barcelona, Inter und Chelsea. Sein ungezügeltes Temperament stand einer echten Weltkarriere stets im Weg. Quaresmas „Signature Move“ ist das inverse Dribbling von der rechten Seite nach innen und spektakuläre Abschlüsse mit dem Außenrist. Sein neuer Verein Guimaraes beendete die vergangene Saison auf dem siebten Platz.

Aleksandar Kolarov

LV, 34, SRB | AS Roma – > Inter Mailand

Der routinierte serbische Linksverteidiger und Freistoßspezialist Aleksandar Kolarov wechselt innerhalb Italiens von der Roma zu Inter. Die Mailänder bezahlten 1,5 Millionen Euro Ablöse für den serbischen Teamkapitän und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2021 plus Option auf ein weiteres Jahr aus. Kolarov verbrachte sieben Jahre seiner Karriere bei Manchester City und sechs weitere Jahre in Rom, wo er je drei Jahre für Lazio und die AS Roma spielte. Der Linksfuß gilt als außerordentlich torgefährlicher Verteidiger und erzielte in seinen 13 Jahren im Ausland insgesamt 51 Tore.

Patrik Schick

ST, 24, CZE | AS Roma – > Bayer 04 Leverkusen

Der tschechische Angreifer Patrik Schick gehörte bis zuletzt der AS Roma, stürmte allerdings in der vergangenen Saison für RB Leipzig, wo er in 28 Spielen zehn Tore und drei Assists beisteuerte. Leipzig wäre an einer Weiterverpflichtung des 187cm großen Stürmers interessiert gewesen, war aber nicht bereit die hohe Ablöse zu berappen. Also trat Bayer 04 Leverkusen auf den Plan, das gerade erst 80 Millionen Euro aus dem Transfer von Kai Havertz zum FC Chelsea lukrierte. Die Werkself bezahlt 26,5 Millionen Euro an die Römer und bindet Schick bis Sommer 2025. Damit setzte sich Leverkusen nicht nur gegen RB Leipzig, sondern auch gegen die ebenfalls interessierte Hertha durch.

Ollie Watkins

ST, 24, ENG | Brentford FC – > Aston Villa

Aston Villa vollzieht möglicherweise bereits jetzt seinen Königstransfer für die laufende Transferperiode. Der Brentford-Torjäger Ollie Watkins unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag bei den Villans und kostet den Verein aus Birmingham satte 31 Millionen Euro. Anhand von Boni könnte die Ablösesumme sogar noch auf 36 Millionen anwachsen. Zuletzt hatten auch die Aufsteiger Fulham und West Bromwich Albion Interesse am 24-jährigen Angreifer bekundet. In der vergangenen Saison erzielte Watkins in 50 Pflichtspielen 26 Tore für Brentford und war damit nach Fulhams Aleksandar Mitrovic der zweitbeste Torschütze der Championship-Saison. Watkins ist nun der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte von Aston Villa. Bisher war dies der Brasilianer Wesley, der letztes Jahr um 25 Millionen Euro vom FC Brügge kam.