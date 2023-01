Neuer Klub für Ex-Austria-Torjäger Kayode, fünfter Österreicher für Bielefeld

Die Wintertransferzeit neigt sich nun dem Ende zu. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und...

Die Wintertransferzeit neigt sich nun dem Ende zu. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Armin Gremsl

TW, 28, AUT | SC Rheindorf Altach – > Arminia Bielefeld

Der deutsche Zweitligist Arminia Bielefeld sichert sich überraschend die Dienste des Altacher Ersatztorhüters Armin Gremsl. Der 28-Jährige spielte in der laufenden Saison nur für die zweite Mannschaft der Vorarlberger, wird nun aber als Ersatzmann für den Österreicher Martin Fraisl verpflichtet, nachdem der Grieche Stefanos Kapino die Bielefelder in Richtung Polen verließ. In den letzten Jahren stand Gremsl auch schon auf Zypern für Doxa Katokopias und in Rumänien für Universitatea Craiova unter Vertrag. In der österreichischen Bundesliga kam der Steirer nur auf zwei Einsätze. Bei Bielefeld ist er neben Fraisl, Gebauer, Kanuric und Prietl der fünfte Österreicher im Kader.

Olarenwaju Kayode

ST, 29, NIG | Shakhtar Donetsk – > Ümraniyespor

Der österreichische Torschützenkönig von 2017, Olarenwaju „Larry“ Kayode, verlässt den ukrainischen Topklub Shakhtar Donetsk bereits zum dritten Mal leihweise. Wie schon bei den letzten beiden Leihen geht’s für Kayode in die Türkei. Zuletzt war er an Sivasspor verliehen, wo er in 84 Spielen 19 Tore erzielte und davor kickte er eine Saison beim Gaziantep FK, wo er in 29 Spielen zehn Tore und vier Assists beisteuerte. Der Ex-Austrianer wechselt nun bis zum Saisonende zum Tabellenletzten der türkischen Süper Lig, Ümraniyespor. Der Aufsteiger hatte zuletzt auch Yusuf Demir als möglichen, leihweisen Neuzugang auf dem Zettel. Kayodes Vertrag in Donetsk läuft im kommenden Sommer aus – nach seiner jüngsten Leihe wäre er demnach ablösefrei zu haben.

Radja Nainggolan

DM, 34, BEL | Royal Antwerpen – > SPAL Ferrara

Nach 1 ½ Jahren in seiner Heimatstadt Antwerpen zieht es den 30-fachen belgischen Nationalspieler Radja Nainggolan wieder zurück nach Italien, wo er praktisch seine komplette Karriere verbrachte. Der indonesisch-stämmige Abräumer fürs defensive Mittelfeld unterschrieb für den Rest der Saison beim Zweitligisten SPAL Ferrara, der sich aktuell im Abstiegskampf befindet. Nainggolan kickte im Laufe seiner Karriere bereits für Piacenza, Cagliari, die AS Roma und Inter Mailand. Der 34-jährige Routinier war zuletzt auch beim Serie-A-Klub Monza im Gespräch.

Genki Haraguchi

OM, 31, JPN | Union Berlin – > VfB Stuttgart

Union Berlin gibt den routinierten japanischen Mittelfeldspieler Genki Haraguchi nach 1 ½ Jahren um eine Million Euro Ablöse an den VfB Stuttgart ab. In der laufenden Saison war der 74-fache Nationalspieler Japans bei den „Eisernen“ keine Stammkraft mehr. Zuvor spielte Haraguchi für Hannover, Düsseldorf und die Hertha. In Stuttgart unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2024. Fast gleichzeitig verpflichteten die Stuttgarter den Benfica-Linksaußen Gil Dias, der bis 2025 unterschrieb. Die Schwaben sind aktuell nur Fünfzehnter und damit mitten im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga. Von 18 Saisonspielen gewann der VfB nur drei.