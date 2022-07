Neuer Konkurrent für Ullmann, Lykogiannis wechselt innerhalb der Serie A

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Richarlison

ST, 25, BRA | Everton FC – > Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur sichert sich wohl schon früh in der Transferzeit seinen Königstransfer: Die Spurs holen den 36-fachen brasilianischen Teamspieler Richarlison von Everton und legen für ihn 58 Millionen Euro auf den Tisch. Für die „Toffees“ hatte Richarlison in den letzten vier Saisonen 53 Tore und 14 Assists in 152 Spielen erzielt. Der 184cm große Mittelstürmer war zuletzt auch mit Manchester United und Bayern München in Verbindung gebracht worden. Bei Tottenham ist er nach Yves Bissouma, Fraser Forster und Ivan Perisic der vierte Neue für die kommende Saison.

Torben Rhein

ZM, 19, GER | FC Bayern München – > SC Austria Lustenau

Der spielstarke zentrale Mittelfeldspieler Torben Rhein, aktueller U19-Teamspieler Deutschlands, verlängert seinen Vertrag bei Bayern München bis Sommer 2025 und wird von den Münchnern direkt nach Lustenau verliehen. Der Bundesliga-Aufsteiger fixiert damit nach Anthony Schmid, Bryan Silva Teixeira und Darijo Grujcic seinen vierten Transfer für die neue Saison. Da Austria Lustenau nicht am Österreicher-Topf teilnehmen wird, fällt es nicht ins Gewicht, dass Rhein ein Legionär ist. Der 19-jährige Berliner ist ein Box-to-Box-Midfielder, der in der abgelaufenen Spielzeit 18 Partien in der bayrischen Regionalliga bestritt und dabei vier Assists beisteuerte. Insgesamt spielte er bereits 30-mal für die zweite Mannschaft der Bayern.

Facundo Zabala

LV, 23, ARG | APOEL Nikosia – > Venezia FC

Schwere Zeiten für ÖFB-Legionär Maximilian Ullmann beim Venezia FC. Die Venezianer verpflichten mit dem 23-jährigen Argentinier Facundo Zabala einen neuen Linksverteidiger und statten ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. Zuletzt war der Südamerikaner eine Stütze beim zyprischen Topklub APOEL Nikosia. Der gebürtige Linzer Ullmann bestritt in der vergangenen Saison nur fünf Spiele für Venezia und saß zumeist nur auf der Bank. Sein Vertrag beim Serie-A-Klub läuft noch bis Sommer 2024.

Charalampos Lykogiannis

LV, 28, GRE | Cagliari Calcio – > Bologna FC

Nach 4 ½ Jahren in Cagliari wechselt der ehemalige Sturm-Linksverteidiger Charalampos Lykogiannis innerhalb Italiens nach Bologna. Der mittlerweile 28-jährige Grieche, der bereits sechs Spiele für die Nationalmannschaft bestritt, unterschrieb beim Arnautovic-Klub einen Vertrag bis 2024. Der kraftvolle Flügelverteidiger war bei Cagliari weitgehend Stammspieler und bestritt 109 Spiele für den Klub. Zuvor hatte er 81 Partien für den SK Sturm Graz bestritten und den Grazern beim Wechsel nach Italien fast eine Million Euro Ablöse beschert. Lykogiannis war vor einem Jahr sogar mit einem Wechsel zum SSC Napoli in Verbindung gebracht worden. Ob er in Bologna mit Marko Arnautovic zusammenspielen wird, ist noch unklar, zumal der 102-fache ÖFB-Teamspieler ebenfalls mit Napoli und sogar mit Juventus in Verbindung gebracht wird.