Rapid-Gegner Dinamo verliert seinen Spielmacher, Ajax holt Daramy

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Wesley

ST, 24, BRA | Aston Villa – > FC Brügge

Um die bevorstehenden Champions-League-Strapazen meistern zu können, leiht der FC Brügge seinen einstigen Rekordverkauf zurück. Der 191cm große Brasilianer Wesley wechselt für ein Jahr leihweise von Aston Villa zu den Belgiern. Die Villans hatten den Mittelstürmer vor zwei Jahren um 25 Millionen Euro von Brügge verpflichtet. Für die Engländer bestritt Wesley 26 Spiele, in denen er sechs Treffer erzielen konnte, allerdings verpasste er ganze 57 Pflichtspiele aufgrund eines Kreuzbandrisses und weiterer Knieverletzungen. Nach der Verpflichtung von Southampton-Stürmer Danny Ings hätte Wesley nach seiner langen Leidenszeit bei Aston Villa nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2024.

Mohamed Daramy

RA, 19, DEN | FC Kopenhagen – > Ajax Amsterdam

Der aus Sierra Leone stammende Däne Mohamed Daramy ist der neue Rekordverkauf des FC Kopenhagen. Der hochtalentierte Rechtsaußen wechselt um zwölf Millionen Euro zu Ajax Amsterdam und unterschreibt in den Niederlanden einen Fünfjahresvertrag. Daramy wurde in Dänemark geboren, nachdem seine Eltern vor dem Bürgerkrieg in Sierra Leone flüchteten. Seit 2016 spielte er im Nachwuchs des FC Kopenhagen und im Alter von 17 Jahren stieg er in die Kampfmannschaft des dänischen Großklubs auf. In 93 Spielen für die Hauptstädter erzielte er 18 Tore und 10 Assists. Im Jänner 2020 war Daramy auch als möglicher Neuzugang bei Red Bull Salzburg bzw. RB Leipzig im Gespräch.

Roger Assalé

ST, 27, CIV | Dijon FCO – > SV Werder Bremen

Nach einem Jahr in Frankreich bei Dijon wechselt der ivorische Angreifer Roger Assalé leihweise zu Werder Bremen, das nach der Saison eine Kaufoption um 2,5 Millionen Euro ziehen kann. Über seine ivorische Heimat und den kongolesischen Topklub TP Mazembe, der immer wieder Talente aus Westafrika ausbildet, wechselte Assalé 2017 in die Schweiz zu den Young Boys Bern, mit denen er drei Meistertitel feierte. In 129 Spielen für „YB“ erzielte der 167cm große Stürmer 44 Tore und 31 Assists. Sein Debüt für Werder Bremen gab Assalé am vergangenen Wochenende beim 3:0-Heimsieg über Hansa Rostock, bei dem er eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde.

Lovro Majer

OM, 23, CRO | Dinamo Zagreb – > Stade Rennes

Rapids Europa-League-Gegner Dinamo Zagreb verliert einen seiner besten Spieler an den französischen Ausbildungsklub Stade Rennes. Der 23-jährige Lovro Majer, der auch mit Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde, kam vor drei Jahren um 2,5 Millionen Euro von Lokomotiva Zagreb zu Dinamo und wechselt jetzt um stolze zwölf Millionen Euro zum Ligue-1-Klub. Der Linksfuß gilt als umsichtiger Spielmacher und war zuletzt das offensive Hirn des kroatischen Meisters. In 99 Pflichtspielen steuerte er 19 Tore und 25 Assists bei. Dinamo hatte zuvor bereits Top-Talent Josko Gvardiol um 18 Millionen Euro an RB Leipzig verloren und auch weitere Leistungsträger wie Mario Gavranovic und Petar Stojanovic abgegeben. Mit den beiden Angreifern Duje Cop und Deni Juric kamen bisher nur zwei Neue zum kroatischen Top-Klub.