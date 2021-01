Schalke fixiert „Huntelaar-Märchen“, Milan holt Mandzukic

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Mario Mandzukic

ST, 34, CRO | vereinslos – > AC Milan

Der AC Milan baut seinen „Kult-Sturm“ aus und holt Mario Mandzukic, der künftig also mit Zlatan Ibrahimovic stürmen könnte. Der 89-fache kroatische Teamspieler war zuletzt seit Sommer vereinslos, nachdem er ein halbes Jahr in Katar für den Al-Duhail SC spielte, wo er aber nur ein Tor in sieben Spielen machte. Milan ist für den Routinier nach Juventus die zweite Station in Italien. Zuletzt wurde Mandzukic mit einem Wechsel zu Istanbul Basaksehir, Fiorentina oder sogar zu den Bayern in Verbindung gebracht. Nun unterschrieb er aber vorerst für ein halbes Jahr in Mailand.

Jeroen Lumu

ST, 25, NED | Saburtalo – > Floriana

In Österreich hinterließ der niederländische Angreifer Jeroen Lumu keine besondere Duftnote. 2016 kickte der Stürmer für den SKN St.Pölten, erzielte aber nur zwei Tore in 13 Spielen und spielte am Ende nur noch für die zweite Mannschaft. Lumu ist definitiv ein Legionär, an den man sich in Österreich nicht besonders lange zurückerinnern wird – aber seine weitere Vereinskarriere gestaltete sich zumindest abenteuerlich. Zunächst wechselte er in die Türkei zu Samsunspor, dann nach Indien zu den Dehli Dynamos, nach Rumänien zu Petrolul Ploiesti und nach Portugal zu Arouca – überall mit überschaubarem Erfolg. Das letzte Jahr verbrachte Lumu beim georgischen Verein Saburtalo, der ihn zuletzt ebenfalls wegen Erfolglosigkeit freistellte. Nächster Halt: Malta. Dort unterschrieb der Ex-St.Pöltener nun einen Halbjahresvertrag beim Floriana FC.

Klaas-Jan Huntelaar

ST, 37, NED | Ajax Amsterdam – > FC Schalke 04

Es ist eine dieser Geschichten, die das Potential für eine Märchenstory haben. Obwohl er bereits sein Karriereende in Aussicht stellte und in der laufenden Saison immerhin schon sieben Saisontore für Ajax Amsterdam erzielte, obwohl er nur 420 Minuten lang auf dem Platz stand, unterschreibt Klaas-Jan Huntelaar einen Halbjahresvertrag bei Schalke 04. In Gelsenkirchen ist der mittlerweile 37-jährige Niederländer eine Legende: Sieben Jahre lang spielte er für die „Knappen“ und erzielte dabei 126 Tore in 240 Spielen. Nun soll der 76-fache Nationalspieler dabei helfen, die Königsblauen zum Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga zu schießen. Und auch die Führungsqualitäten des Routiniers werden Auf Schalke eindeutig gefragt sein.

Gordon Schildenfeld

IV, 35, CRO | Anorthosis Famagusta – > HNK Sibenik

In der letzten Meistersaison des SK Sturm Graz 2010/11 war der Kroate Gordon Schildenfeld eine der großen Stützen der erfolgreichen Blackies-Mannschaft. Der Abwehrchef blieb natürlich nicht lange in Graz und spielte später für Eintracht Frankfurt, Dinamo Moskau, PAOK Saloniki, Panathinaikos und Dinamo Zagreb. Die letzten 3 ½ Jahre verbrachte der Innenverteidiger auf Zypern, wo er dauerhafter Stammspieler und Leistungsträger bei Anorthosis Famagusta war. Nun wechselt Schildenfeld zum Ausgedinge seiner Karriere zurück in seine Heimat: Der 29-fache Nationalspieler unterschrieb bis Sommer 2022 beim HNK Sibenik, aktuell Siebter der kroatischen Zehnerliga.