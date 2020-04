Die größten Nachwuchstalente der Welt: Beñat Turrientes

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Beñat Turrientes

ZM, 18 (Jg. 2002), ESP – Real Sociedad

Die Nachwuchsakademie von Real Sociedad brachte in der Vergangenheit Spieler wie Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal oder Asier Illarramendi heraus – der nächste vielversprechende Name ist Beñat Turrientes. Der baskische Jungstar wird wohl nicht mehr lange auf seinen ersten Einsatz auf Profilevel warten müssen. Im Jänner feierte er seinen 18.Geburtstag und aktuell spielt er noch in der U19 von Real Sociedad, aber interessierte Beobachter erwarten, dass Turrientes die B-Mannschaft des Vereins überspringen und gleich in die La-Liga-Truppe aus San Sebastián aufrücken wird.

Controller und Balancespieler

Turrientes ist Rechtsfuß, 172cm groß und ein umsichtiger Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Sechs, als auch auf der Achterposition eingesetzt werden kann. Je nach Spielhöhe der Mannschaft, denn der U18-Nationalspieler ist ein wahrer Mittelfeld-Controller. Er ist stets anspielbar, kann sich durch seine schnellen Sprints mit und ohne Ball gut aus Engen befreien und legt zudem eine ausgesprochen gute Balance aus Spielstärke und Kampfkraft an den Tag. Turrientes ist einer dieser Spieler, die nicht glänzen müssen und keine Starallüren haben, aber dennoch enorm wichtig für ihre Mannschaften sind. Schon jetzt ist der Youngster eine Art Strippenzieher im Hintergrund.

Starker Überblick, keine Angst vor Zweikämpfen

Trainer und Mitspieler schätzen am 18-Jährigen vor allem seine taktischen Fertigkeiten. Kaum ein spanischer Spieler seines Alters hat einen solch guten Überblick über die Geschehnisse rund um ihn. Neben einem sicheren Passhafen auf der Sechs bietet Turrientes aber vor allem sehr intensives Teamwork an. Er ist ein unermüdlicher Läufer und Kämpfer, der dorthin geht, wo’s wehtut, was ihn unverzichtbar für seine Mannschaften macht. Auf U17-Level nahm Turrientes bereits sowohl an einer EM, als auch an einer WM teil, wobei Spanien aber einmal im Halb-, einmal im Viertelfinale ausschied.