Um 500.000 Euro: LaLiga-Star kauft sich für strauchelnden Ex-Klub frei!

In Spanien sorgt ein ungewöhnlicher Stürmertransfer für Aufsehen: Der 34-jährige Lucas Perez, zuletzt weitgehend Stammkraft beim LaLiga-Abstiegskandidaten Cádiz, kaufte sich um eine halbe Million Euro frei, um zu seinem Herzensklub Deportivo La Coruña in die dritte Liga wechseln zu dürfen.

Der 180cm große Stürmer ist in A Coruña geboren, kickte für Deportivo im Nachwuchs, ehe ihn eine spannende Karriere unter anderem zu Rayo Vallecano, dann in die Ukraine zu Karpaty Lviv und nach Griechenland zu PAOK führte. Seine Heimkehr nach Spanien im Jahr 2014 führte ihn erstmalig in die Kampfmannschaft von Deportivo La Coruña, wo er schnell zum Publikumsliebling aufstieg.

In zwei Saisonen brachte er es auf 25 Tore und 14 Assists, woraufhin er um 20 Millionen Euro zu Arsenal transferiert wurde. In London konnte er allerdings nie Fuß fassen, also kehrte er leihweise noch einmal zu Deportivo zurück, wo er in der Saison 2017/18 erneut mit neun Toren und acht Assists glänzte. Für Arsenal traf er insgesamt in 21 Spielen nur siebenmal, davon nur einmal in der Premier League. Später erzielte er noch sechs Tore für West Ham United, davon drei in Englands höchster Spielklasse, ehe er im Sommer 2019 wieder nach Spanien zurückkehrte.

Alavés, Elche und Cádiz waren die bisher jetzten Stationen des Routiniers. Für Cádiz war er in der laufenden Saison mit nur drei Saisontoren bester Saisontorschütze. Der Klub liegt nach 15 Runden mit nur zehn erzielten Treffern auf dem vorletzten Rang von LaLiga, ist aber nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt.

Den Kampf um den Klassenerhalt muss man nun aber ohne Perez fortführen. Der kaufte sich mit seinem eigenen Geld frei, um bis Sommer 2024 zu Deportivo La Coruña wechseln zu dürfen. Der spanische Meister von 2000 und Champions-League-Halbfinalist von 2004 stieg zuletzt 2018 aus LaLiga ab, hielt sich aber nur zwei Jahre in der zweiten Liga, ehe man bis in die dritte Leistungsklasse durchgereicht wurde.

Seit zwei Jahren versucht der Verein nun wieder in die zweite Liga zurückzukehren, bisher ohne Erfolg, wenn es auch beide Male knapp war. Aktuell liegt man in der „Primera Federacion Grupo 1“ auf Rang vier, derzeit nur übertrumpft von der zweiten Mannschaft von Real Madrid, Córdoba und Tabellenführer Alcorcón. Das größte Problem des aktuellen Teams ist das Toreschießen: In 17 Partien traf Deportivo nur 22-mal – gleichzeitig hat man allerdings die beste Abwehr der Liga. Zu den Heimspielen des Teams kommen auch in der dritten Liga durchschnittlich 15.000 Zuschauer.

Lucas Perez wechselte zurück in seine Heimatstadt, weil er es laut eigenen Angaben nicht ertragen konnte, dass „sein“ Team in der dritten Liga herumgrundelt. Er wolle helfen, diese Saison den Aufstieg zu schaffen und sich dann in LaLiga2 zu konsolidieren. Es gibt sie also noch – die romantischen Fußballmärchen…