Thiago und Jota: Liverpool holt zwei Hochkaräter

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Diogo Jota

LA, 23, POR | Wolverhampton Wanderers – > FC Liverpool

Der FC Liverpool rüstet noch einmal ordentlich auf und holt zwei absolute Hochkaräter. Aus Wolverhampton kommt der 23-jährige Portugiese Diogo Jota, der zuletzt drei Jahre lang für die Wanderers spielte und sich in der vergangenen Saison ins portugiesische A-Nationalteam spielte. Jota schloss sich um 14 Millionen Euro den Wolves an, kam von Atlético Madrid und wechselt nun um stolze 45 Millionen an die Anfield Road. Mit Bonuszahlungen kann sich die Ablöse noch auf 49 Millionen erhöhen. Der Linksaußen bestritt 131 Pflichtspiele für die Wolves und erzielte dabei 44 Tore und 19 Assists. Bei Liverpool unterschrieb er nun einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2025.

Thiago Alcantara

ZM, 29, ESP | FC Bayern München – > FC Liverpool

Der noch cleverere Transfer betrifft das zentrale Mittelfeld der Reds. Thiago Alcantara kommt nach langem Hickhack nun doch fix aus München und unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim englischen Meister. Der 39-fache spanische Nationalspieler gilt als einer der besten Fußballer der Welt, hatte in den letzten Jahren aber immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen, weshalb er sein volles Potential nie richtig ausschöpfen konnte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde vor sieben Jahren von Pep Guardiola von Barcelona nach München gelotst und bestritt 235 Partien für die Bayern, in denen er 31-mal traf und 37 Assists lieferte. Zuletzt krönte er seine lange Bayern-Zeit mit dem Gewinn der UEFA Champions League.

Marcel Büchel

ZM, 29, AUT/LIE | Juve Stabia – > Ascoli Calcio

Es ist nun schon 14 Jahre her, dass der gebürtige Vorarlberger und 17-fache Teamspieler Liechtensteins Marcel Büchel die Akademie Linz verließ, um in die große Fußballwelt zu ziehen. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der Box-to-Box-Midfielder in Italien, wo er unter anderem bei Juventus Turin unter Vertrag stand, dann aber zumeist zweitklassig spielte. In den letzten Jahren kickte Büchel etwa für Empoli, Hellas Verona und Juve Stabia. Nun schließt er sich für ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr dem Serie-B-Klub Ascoli an. Der Linksfuß kommt ablösefrei zum Vorjahresvierzehnten der zweiten italienischen Leistungsklasse.

Anastasios Avlonitis

IV, 30, GRE | SK Sturm Graz – > Ascoli Calcio

Ascoli verstärkt sich weiters mit einem Defensivspieler, der hierzulande bekannter ist als Büchel. Anastasios Avlonitis kommt ablösefrei von Sturm Graz und unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Zweitligisten. Avlonitis hatte gleich zwei Engagements bei Sturm Graz und bestritt insgesamt 76 Partien für die Blackies. Nach der durchwachsenen Saison 2019/20 wurde sein Vertrag in Graz aber nicht mehr verlängert. Der 190cm große Innenverteidiger spielte außerdem bereits für Olympiakos, Panathinaikos und in Schottland für Heart of Midlothian.