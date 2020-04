Die größten Nachwuchstalente der Welt: Josko Gvardiol

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Josko Gvardiol

IV, 18 (Jg. 2002), CRO – Dinamo Zagreb

„Wenn er im Alter von 20 Jahren noch kein Fixstarter in der kroatischen Nationalmannschaft ist, dann muss man jemanden dafür einsperren“, sprach der Akademietrainer Dalibor Poldrugac von Dinamo Zagreb über seinen Schützling Josko Gvardiol. Zumindest bei Dinamo Zagreb nahm man sich die drastische Einschätzung bereits zu Herzen, denn der 18-jährige Innenverteidigung absolvierte heuer nicht nur acht Spiele in der UEFA Youth League und drei Partien für die B-Mannschaft von Dinamo in der zweiten kroatischen Liga, sondern mittlerweile auch sechs Spiele für die Kampfmannschaft, in denen er auch seinen ersten Treffer erzielen konnte.

Reifer Linksfuß für zahlreiche Defensivaufgaben

Der U21-Teamspieler Kroatiens wird in den nächsten Jahren sehr gefragt sein: Der 185cm große Innenverteidiger ist enorm zweikampfstark, pfeilschnell, spielintelligent – und Linksfuß. Gvardiol kann in der Innenverteidigung links in der Innenverteidigung spielen, in der Dreierkette entweder zentral oder links, sowie notfalls auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Wenn man Gvardiol zusieht, hat man das Gefühl, dass er noch nie etwas Anderes getan hat, als eine Abwehrkette zu dirigieren. Für seine 18 Jahre wirkt er in seinen Bewegungsabläufen schon extrem weit und abgebrüht, seine bisherigen Trainer lobten unisono seine großartige Arbeitseinstellung und den Willen sich weiterzuentwickeln.

Van Dijk als großes Vorbild

Auf Nachwuchslevel fielen vor allem Gvardiols außergewöhnliche Statistiken auf. Kaum ein Innenverteidiger auf U19- und U21-Ebene gewann so viele Zweikämpfe, eroberte so viele Bälle und verarbeitete sich auch noch gut weiter, obwohl er relativ viele lange Pässe in seinem Passmuster aufweist. Lange Diagonalbälle sind einer der Vorzüge in Gvardiols Aufbauspiel, mit denen gegnerische Formationen nur schwer zurechtkommen. Gvardiols persönliches Vorbild ist Liverpool-Star Virgil van Dijk und zumindest spielerisch kann man einige Parallelen erkennen. Körperlich ist der Niederländer naturgemäß imposanter als der junge Kroate, der für seine 185cm Körpergröße allerdings einen brillanten Zweikämpfer angibt und auch auf große Stoßstürmer angesetzt werden kann.