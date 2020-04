Die größten Nachwuchstalente der Welt: Yan Couto

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Yan Couto

RV, 17 (Jg. 2002), BRA – Coritiba FC / Manchester City

Das heute vorgestellte Nachwuchstalent hat bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Spitzenfußball gemacht: Der 17-jährige Brasilianer Yan Couto wird im Juli, einen Monat nach seinem 18.Geburtstag, zu Manchester City wechseln. Sein aktueller Arbeitgeber Coritiba erhält für diesen Transfer sechs Millionen Euro, die Ablösesumme kann sich leistungsbedingt aber noch auf zwölf Millionen verdoppeln. Für die Kampfmannschaft von Coritiba bestritt Couto noch kein einziges Pflichtspiel.

Vom Futsalspieler zum U17-Weltmeister

Yan Couto ist amtierender U17-Weltmeister und gilt als potentieller Nachfolger von Spitzenverteidigern wie Dani Alves oder Rafinha, der selbst aus dem Nachwuchs von Coritiba stammt. Couto ist Rechtsverteidiger, kann aber auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. In jungen Jahren spielte der nur 168cm große Außenverteidiger Futsal und eignete sich so seine außergewöhnlichen technischen Fertigkeiten, aber auch die Fähigkeit nach Ballverlusten sehr schnell hinter den Ball zu kommen an.

Sprints auf höchstem Level

Coutos auffälligste Stärken sind sicher seine Sprints bzw. seine intensiven Vorstöße mit Ball. Wenn der kleine Rechtsverteidiger, der sich auch perfekt als Flügelverteidiger eignet, in Fahrt kommt, ist er nur sehr schwer zu stoppen. Dabei ist es schwierig voraussehbar, ob Couto zur Mitte zieht und damit die gegnerische Ordnung durcheinanderbringt oder zur Grundlinie geht und mit Flanken oder flachen Zuspielen zur Mitte Torchancen zu kreieren versucht.

Auch gute Option für den offensiven Flügel

Wenn seine jeweilige Mannschaft defensiver agieren muss, dann eignet sich Yan Couto auch als offensiver Flügel, zumal seine technischen Fähigkeiten für einen Außenverteidiger fast untypisch sind. Auch im Eins-gegen-Eins gegen einen verteidigenden Gegner zeigt Couto große Konstanz und speziell, wenn er auf einer offensiveren Position zum Einsatz kommt, sucht er eher die Grundlinie und Flankenoptionen und weniger den inversen Lauf zur Mitte. Mit einem laufstarken, teilweise einrückenden Außenverteidiger hinter sich, ist eine Variante mit Couto als offensiven Flügel unglaublich energisch und läuferisch nur sehr schwer zu bändigen.

Manchester statt Barcelona

Manchester City setzte sich mit seinem Angebot knapp gegen den FC Barcelona durch, der Couto ebenfalls ab Sommer 2020 verpflichten wollte. In der ersten Saison wird für Couto noch kein Platz in der ersten Elf der Citizens sein, aber ein möglicher Leihabnehmer brachte sich bereits ins Spiel: Im Falle eines Aufstiegs möchte Leeds United den Youngster unbedingt für die erste Saison nach dem Premier-League-Aufstieg ausleihen.