Megatalente Jahrgang 2005 (34): Antoni Milambo

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Antoni Milambo

ZM, 17 (3.4.2005), NED – Feyenoord Rotterdam

Feyenoord Rotterdam ist aktuell niederländischer Tabellenführer und kann auf eine erfolgreiche jüngere Vergangenheit zurückblicken, die Lust auf mehr in der Zukunft macht. Der 17-jährige Antoni Milambo wurde im Jahr 2021 zum jüngsten Spieler, der je für Feyenoord debütierte. In der UEFA Europa Conference League kam er im August 2021, gerade mal 131 Tage nach seinem 16. Geburtstag zu seinem Debüt gegen den FC Luzern. Später bestritt er auch 20 Spielminuten gegen Maccabi Haifa und saß zudem in der Liga viermal auf der Feyenoord-Bank.

Der U18-Nationalspieler der Niederlande ist ein klassischer Nadelspieler, also einer, der sich speziell im Achterraum bewegt und der sich aus Engen befreien kann. Milambo ist kein Spieler, der häufig als Torschütze auf dem Spielbericht aufscheint, sondern eher einer, der mit seinen schnellen Aufdrehbewegungen und kurzen Sprints zwischen die Linien des Gegners kommt und Torchancen für seine Mannschaft einfädelt.

Der gebürtige Rotterdamer spielt für Feyenoord derzeit noch hauptsächlich in der U21-Mannschaft, sollte aber schon bald als fixes Mitglied in den Kader der Kampfmannschaft aufsteigen. Einzig seine Fähigkeiten im Duell Mann gegen Mann und im Kopfballspiel muss der 179cm große Mittelfeldspieler für diese gegenpressingintensive Position noch weiter verbessern. Am Ball kann Milambo allerdings alles und seine Ausbildner aus der Feyenoord-Akademie bezeichnen ihn als „wahres Tier“, speziell bei eigenem Ballbesitz. Der Teenager ist enorm präsent am Ball, hat ein ausgezeichnetes Raumgefühl und das Auge für Mitspieler.

Als Teil einer Doppelacht vor einem klassischen Sechser im 4-3-3-System, in dem die Flügelstürmer gut zur Mitte stechen, ist Milambo am besten aufgehoben. Zwar macht er auch stets die nötigen Meter nach hinten, aber eine zusätzliche Absicherung auf der Sechs ist zumindest aktuell noch eine Notwendigkeit. Stress hat Feyenoord bei der Entwicklung des Rechtsfußes allerdings kaum, zumal sein Vertrag erst im Sommer bis 2025 verlängert wurde. Mit dem Jungstar verfolgt man ein klares, langfristiges Ziel und auch wenn bereits mehrere internationale Top-Klubs Schlange um seine Verpflichtung stehen, sieht es danach aus, dass Milambo sich zunächst in Rotterdam „festspielen“ soll.

Starpotential: 8 von 10