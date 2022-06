Rapid-Kandidat unterschreibt in Zürich, Salzburg verleiht weiteres Talent

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Daouda Guindo

LV, 19, MLI | Red Bull Salzburg – > FC St. Gallen

Elf Pflichtspiele für Red Bull Salzburg bestritt der 19-jährige Linksverteidiger Daouda Guindo bisher. Um in der kommenden Saison aber auf etwas mehr Einsatzminuten zu kommen, verleihen die Roten Bullen ihr malisches Defensivtalent in die Schweiz. Der FC St. Gallen sicherte sich die Dienste des 183cm großen Linksfußes für eine Saison und halten keine Kaufoption. Guindo, der im Jänner 2021 direkt aus Mali nach Salzburg wechselte, hat bei den Mozartstädtern noch einen Vertrag bis 2025. In die neue Saison wird Salzburg aber mit den Linksverteidigern Andreas Ulmer und Bernardo gehen.

Fernandinho

DM, 37, BRA | Manchester City – > Athletico-PR

Nach neun Jahren bei Manchester City kehrt der Kapitän der Citizens zurück in seine brasilianische Heimat. Fernandinho war im Sommer 2013 um 40 Millionen Euro von Shakhtar Donetsk nach Manchester gewechselt und etablierte sich daraufhin auch als Stütze im brasilianischen Nationalteam, für das er insgesamt auf 53 Spiele kam. Mit „City“ gewann er fünf englische Meisterschaften, nachdem er zuvor bereits siebenmal ukrainischer Meister in Donetsk wurde. Mit insgesamt 33 (!) Titeln im Gepäck und nach 383 Spielen, 26 Toren und 33 Assists für Manchester City wechselt Fernandinho nun ablösefrei zu Athletico Paranaense, wo seine eindrucksvolle Profikarriere vor fast genau 20 Jahren begann.

Lucas Leiva

DM, 35, BRA | Lazio Rom – > Gremio

Ein weiterer Brasilianer kehrt Europa den Rücken und wechselt „nach Hause“. Nach 14 Jahren kehrt Lucas Leiva zu seinem Stammklub Gremio zurück, von dem er einst um zehn Millionen Euro zum Liverpool FC wechselte. Der defensive Mittelfeldspieler blieb neun Jahre bei den Reds und wechselte im Sommer 2017 zu Lazio Rom, wo er bis zuletzt spielte und insgesamt 198 Spiele absolvierte. Der 35-Jährige unterzeichnete nun einen Vertrag bis Jahresende 2023 und wird bei Gremio neben Pedro Geromel, Lucas Silva oder Elkeson einer von wenigen Routiniers in einer ansonsten sehr jungen Truppe sein.

Bendegúz Bolla

RV, 22, HUN | Grasshoppers – > FC Zürich

Der ungarische Rechtsverteidiger Bendegúz Bolla wechselt innerhalb Zürichs. Der 22-Jährige, der bereits sieben Länderspiele für die aufstrebenden Ungarn bestritt, verbrachte die vergangene Saison leihweise bei den Grasshoppers, schließt sich nun aber für eine weitere Leihsaison ausgerechnet dem FC Zürich an. Beim Meister soll der Rechtsfuß an seine starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen. Bolla gehört eigentlich dem Premier-League-Klub Wolverhampton. Bei den Wolves kam er aber auf keine Einsätze. Er wurde vor einem Jahr von Fehérvár verpflichtet, das zwei Millionen Euro für ihn einheimste, aber sofort in die Schweiz verliehen. Zuletzt war Bolla auch mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht worden, der noch dringend einen Rechtsverteidiger sucht. Schon seit einigen Wochen war aber klar, dass Bolla in der Schweiz bleiben würde. Einzig der Wechsel zum FC Zürich kam nun unerwartet. Rapid muss also definitiv nach einem neuen Rechtsverteidiger weitersuchen.