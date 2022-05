Twitter: Rapid an ungarischem Nationalspieler interessiert

Auf Twitter macht ein neues Gerücht rund um den SK Rapid die Runde. Wie ein Fan-Medium der Wolverhampton Wanderers vermeldet, sollen die Hütteldorfer Interesse...

Auf Twitter macht ein neues Gerücht rund um den SK Rapid die Runde. Wie ein Fan-Medium der Wolverhampton Wanderers vermeldet, sollen die Hütteldorfer Interesse am ungarischen Rechtsverteidiger Bendegúz Bolla haben.

Filip Stojkovic dürfte keinen neuen Vertrag in Hütteldorf unterschreiben und die Grün-Weißen nach drei Jahren wieder verlassen. Demnach machen schon Gerüchte um Neuzugänge für die Rechtsverteidigerposition die Runde, etwa Schalkes Reinhold Ranftl. Mit Bendegúz Bolla kommt nun ein neuer Name aufs Tableau.

Der sechsfache ungarische Teamspieler gilt als äußerst dynamischer, offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger, der zuletzt hauptsächlich als Flügelverteidiger fungierte und auch gut in ein System mit Mittelfeldraute passen würde. Der 22-Jährige dürfte demnach ideal ins Beuteschema der Wiener passen.

Bolla spielte im Laufe seiner Karriere für Siófok, Zalaegerszeg und MOL Fehervar und konnte sich bei all seinen Klubs einen Stammplatz erarbeiten. Im Sommer 2021 wechselte der Ungar um zwei Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers und entschied sich damit gegen einen Wechsel zu Fenerbahce Istanbul, das ebenfalls Interesse bekundete.

Nach seinem Wechsel zu den Wolves wurde er mit sofortiger Wirkung an die Grasshoppers nach Zürich verliehen, wo er ebenfalls prompt zum Stamm gehörte und in der aktuellen Saison in 31 Pflichtspielen vier Tore und drei Assists beisteuerte. Bolla, der einen langfristigen Vertrag in England besitzt, dessen genaue Länge aber nicht bekannt ist, wird den Siebten der Schweizer Super League nun aber wieder verlassen. Wolverhampton möchte den Rechtsfuß aber erneut verleihen und hat für ein derartiges Geschäft mehrere internationale Interessenten. In besagtem Tweet wird aber nur der SK Rapid dezidiert genannt.