Wegen Sohn: Zlatans Tränen vor dem Team-Comeback für Schweden

Vor über 20 Jahren bestritt Zlatan Ibrahimovic sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft. 116 Spiele und 62 Tore später trat der Superstar nach der...

Vor über 20 Jahren bestritt Zlatan Ibrahimovic sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft. 116 Spiele und 62 Tore später trat der Superstar nach der erfolglosen Europameisterschaft 2016 zurück. Knapp fünf Jahre später will er es nun doch noch einmal wissen.

Wenn Schweden heute Abend auf Georgien trifft, könnte Zlatan Ibrahimovic wieder in Gelb-Blau auflaufen. Der mittlerweile 39-jährige Stürmer des AC Milan wurde von Teamchef Janne Andersson für die Länderspiele gegen Georgien, Kosovo und Estland nominiert.

Drei auf dem Papier einfache Gegner, gegen die „Ibra“ die große Chance auf ein fulminantes Comeback, ganz im Zlatan-Style hat. Bereits vor einiger Zeit erklärte der exzentrische Top-Stürmer, dass er es vermisse, für Schweden aufzulaufen. Andersson suchte daraufhin das Gespräch und musste den 195cm-Mann, der in seiner Karriere knapp 170 Millionen Euro an Ablösesummen generierte, kaum überreden.

Vor Ibrahimovic’ Abreise zum schwedischen Team kam es zu einer harten Szene innerhalb der Familie, die selbst den beinharten und gerne zu Überheblichkeit und sarkastischen Scherzen aufgelegten Stürmer ans Limit brachte. Ein Journalist fragte Ibrahimovic im Zuge der Verbands-Pressekonferenz, wie seine Familie auf sein Comeback reagiert hätte.

Zlatan erwähnte zuerst, dass das [aktuell] eine schlechte Frage sei und, dass sein Sohn Vincent sehr geweint habe, als er zum Team abreiste. „Aber es geht ihnen jetzt gut“, fügte Ibrahimovic mehrmals, fast mantraartig an, bevor er selbst mit den Tränen kämpfte. Es war eine Szene, die man vom extrovertierten Schweden kaum kannte und so wurde es plötzlich still im Presseraum, einzig die klickenden Kameras dokumentierten Zlatans Gefühlsausbruch lautstark. Hier das Video mit der Frage des Journalisten und Zlatans Reaktion: