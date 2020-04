Die Twitter-Aktivitäten in der Schweizer Super League

Nachdem bereits die österreichische Bundesliga unter die Lupe genommen wurden, folgen nun die Twitter-Accounts der Klubs in der Schweizer Super League. Wir konzentrieren uns...

Nachdem bereits die österreichische Bundesliga unter die Lupe genommen wurden, folgen nun die Twitter-Accounts der Klubs in der Schweizer Super League. Wir konzentrieren uns dabei auf den Haupt-Account eines Klubs, z. B. bei Basel auf den deutschsprachigen und bei Sion auf den französischsprachigen.

So besitzt der FC Basel nämlich auch einen englisch- und französischsprachigen, Sion einen deutschsprachigen, die Young Boys einen französischsprachigen und Xamax einen deutschsprachigen Account.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.





Auf den ersten Blick überraschend liegt Aufsteiger Servette bei den Retweets vorne. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Male Gewinnspiele durchgeführt wurden und etwas gewonnen werden konnte (siehe weiter unten Top Tweets). Basel folgt dahinter bei den Retweets, wohingegen YB noch vor Basel bei den Favorisierungen liegt. Bis auf Luzern, welches man eventuell etwas besser hätte erwarten können, sind die Plätze dahinter erwartbar gewesen. Lugano konnte trotz Teilnahme an der EL-Gruppenphase Zürich, St. Gallen und Sion nicht überholen.

Die anderen drei Spalten (Hashtags, Mentions, URLs) sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.

Basel führt erwartungsgemäß das Ranking bei den durchschnittlichen Tweets an, bevor sich erstaunlicherweise Sion vor dem zuletzt zweifachen Meister aus Bern platziert. Servette schafft es nicht nur wie oben beschrieben, viele Favorisierungen und Retweets einzusammeln, sondern postet im Allgemeinen relativ viel und kommt auf den vierten Platz. Dass Xamax dahinter vor dem FCZ liegt, ist sicher nicht zu erwarten gewesen. Von Luzern, Lugano und Thun wird hingegen nicht sehr viel gepostet, weswegen das Datum bis zu dem ersten gescrapten Tweet dort folgerichtig weit zurückreicht.

Basel hatte Peaks im September, Oktober, November und im Februar, als die EL-Spiele stattfanden. Lugano hat die Qualifikation für die EL-Gruppenphase hingegen nicht zu einer verstärkten Twitter-Aktivität genutzt und liegt weit hinter z. B. der Nichtteilnehmer Zürich und Sion während dieses Zeitraums. Bei YB dagegen sind die Peaks während der CL-Playoffs im August und der sich in den folgenden Monaten anschließenden EL-Gruppenphase gut erkennbar.

Der vermeintlich kleinste Klub Thun postete deutlich am häufigsten (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein Bild bzw. ein Video) in seinen Tweets Bilder und auch bei den Videos sind mit Servette und St. Gallen Klubs vorne, die nicht unbedingt dort zu erwarten gewesen wären. Die beiden Großen Basel und YB befinden sich dagegen am Ende. Dies könnte darauf hindeuten, dass bei diesen beiden etwa mit einem Liveticker während eines Spiels in kürzeren Minutenabständen Tweets gepostet werden und dann einfach ohne Bilder, sondern nur zur Informationsvermittlung im Liveticker.



Sowohl Retweets als auch Quotes werden kaum genutzt. Die Schweizer Klubs setzen demnach fast ausschließlich auf eigene Tweets.



Mit Lugano und Thun verlinken (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein URL) zwei der „Kleinen“ am meisten. Basel am anderen Ende hat dies wohl nicht nötig und produziert mehr originären Content für Twitter. Beim Rest ist ca. in jedem fünften Tweet ein Link. In Bezug auf die Mentions ist keine klare Tendenz erkennbar. Für die Hashtags muss das schlechte Verhalten von Lugano, St. Gallen und Thun herausgestrichen werden, haben diese doch sowieso eine begrenzte Reichweite und nutzen deutlich weniger Hashtags als die anderen sieben Klubs. Gerade die Kleinen müssten Hashtags benutzen, damit diese eventuell trenden und Tweets von Ihnen gefunden werden, ohne dass man den Accounts folgt.

Top 10 Tweets und Top Tweet jedes Klubs

Abschließend werden die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet. Bei den Favorisierungen schafft es nur Servette mit dem Tweet zum Aufstieg in die Dominanz von Basel und den Young Boys einzubrechen. Beide sind hier mit Tweets zu Toren vertreten. Basel ist mit Geburtstagsgrüßen für einen Spieler und Spielerverpflichtungen vertreten. Dazu kommt der führende Tweet zum EL-Spiel in Trabzon, was auch an der starken türkischen Community in der Schweiz bzw. im deutschsprachigen Raum und ihrer hohen Vertretung auf Twitter liegen dürfte. Bei YB ist leider der Trauerfall aus der Frauenmannschaft anzuführen.

Bei den Retweets ist das schon weiter oben angesprochene Gewinnspiel von Servette ganz vorne, dazu gibt es noch zwei weitere in den Top 10, gefolgt von der Posse um Malouda beim FCZ. Des Weiteren ist noch die Spielerverpflichtung eines japanischen Spielers von Sion bemerkenswert vertreten.





Nun folgt ein Blick auf den Top Tweet jedes Klubs. Bei St. Gallen und Lugano sind die erfolgreichsten Tweets in Bezug auf die Favorisierungen entgegen dem üblichen Twitter-Verhalten auf Englisch verfasst. Für Thun zeigt sich in Bezug auf die Retweets der bereits oben angesprochene türkische Einfluss wegen der Testspielankündigung gegen Galatasaray. Auch Lugano konnte mit dem Spiel gegen Milan hier den Bestwert erzielen.