Werde Autor bei abseits.at!

Wir von abseits.at möchten im Jahr 2022 unsere Themenpalette breiter machen und suchen daher in vielen Bereichen neue Autoren. Das Schreiben für abseits.at gestaltet sich äußerst flexibel und es gibt keine nötige, monatliche Anzahl an Artikeln oder inhaltliche Vorgaben.

Was brauchst du also, um für abseits.at schreiben zu können?

In erster Linie Interesse am Fußball, sowie einen möglichst fehlerlosen und flüssigen Schreibstil und gute Grammatik-Skills. Artikel, die auf abseits.at erscheinen sollen, müssen Gehalt haben, jedenfalls mindestens 400 Wörter beinhalten. Wenn ein Artikel mal 1.000 Wörter hat, ist es aber auch kein Fehler. Inhaltlich sollte sich ein abseits.at-Artikel von dem abheben, was der geneigte Leser ohnehin auf Wikipedia finden kann. Mehrwert ist das Zauberwort.

Eine Grundvoraussetzung ist auch, dass der Artikel exklusiv für abseits.at angefertigt wurde und nicht bereits woanders erschienen ist. Auch im Anschluss an die Veröffentlichung darf der Artikel auf keiner anderen Seite publiziert werden.

Wir sind ständig auf der Suche nach Beiträgen über verschiedenste Themen:

Besonders interessant sind für uns Korrespondenzen von sämtlichen österreichischen Profiklubs, aber auch Regionalliga-Teams. Trainingsberichte, Interviews oder Statusupdates sind auf abseits.at immer gerne gesehen. Möglicherweise notwendige Akkreditierungen können mit uns ausgemacht werden. Je ausführlicher und tiefgehender desto besser!

Weiters sind wir auf immer auf der Suche nach…

Spiel- und Taktikanalysen – bitte immer auf Details eingehen und immer spätestens 24 Stunden nach Spielende an uns schicken!

– bitte immer auf Details eingehen und immer spätestens 24 Stunden nach Spielende an uns schicken! Taktiktheoretische Themen im Allgemeinen

im Allgemeinen Spielvorschauen auf Partien aus internationalen Ligen und Bewerben

auf Partien aus internationalen Ligen und Bewerben Abhandlungen über gesellschaftliche und ethische Themen

Artikel über Fanszene , Groundhopping und Fußballreisen, Stadien oder andere Fanthemen

, Groundhopping und Fußballreisen, Stadien oder andere Fanthemen Anekdoten und Kuriosem aus der Fußballwelt

und Kuriosem aus der Fußballwelt Kommentare zu tagesaktuellen Themen – die einzigen Artikel, die in der „Ich-Form“ verfasst werden dürfen

Uns ist dabei nicht wichtig, ob ein Artikel häufig aufgerufen wird oder nicht. Für uns zählt die Qualität und die Fülle an Informationen bzw. das „Lese-Erlebnis“. Auch ein Artikel, der nur 100-mal aufgerufen wird, könnte schließlich von den „richtigen 100“ Leuten aufgerufen werden! Für einige unserer besten Autoren öffnete die Arbeit bei uns weitere Türen: Große Tageszeitungen, Magazine und sogar Fußballvereine sind auf sie aufmerksam geworden. Da wir uns in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeiten konnten, kommt eine Tätigkeit für abseits.at im Lebenslauf gut an.

Wenn du dich interessierst für abseits.at zu schreiben, dann schick uns doch einfach gleich deinen ersten Artikel! Bitte schick deinen Artikel immer als korrekturgelesene Word-Datei an [email protected] und [email protected]. Die beiden Chefredakteure Daniel Mandl und Stefan Karger werden ihn dann kontrollieren, dir Feedback geben und – sofern alles passt – den Artikel veröffentlichen.

Und natürlich gibt’s für jeden Artikel 10€ – schicke uns also bitte bei deiner ersten Einsendung auch deinen Namen, deine Adresse, Kontodaten und Sozialversicherungsnummer mit! Wenn du regelmäßig für abseits.at schreiben möchtest und die Qualität deiner Artikel passt, werden wir uns selbst bei dir melden, um über eine mögliche Erhöhung des Autorenhonorars zu plaudern.

Wir freuen uns bereits auf deine Einsendung!

Hier noch Daten und Fakten zur Form: