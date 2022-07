abseits.at boykottiert die Weltmeisterschaft 2022 in Katar! #boycottqatar2022

Heute in vier Monaten beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Über die Probleme und Gräuel rund um diese WM kann niemand hinwegsehen. Die Medien...

Heute in vier Monaten beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Über die Probleme und Gräuel rund um diese WM kann niemand hinwegsehen. Die Medien sind voll von erschreckenden Berichten, Fans rufen in den Stadien zum Boykott auf. Wir von abseits.at haben uns dazu entschlossen, die Weltmeisterschaft zu boykottieren und nicht darüber zu berichten. Aber zuvor wollten wir uns selbst ein Bild machen…

Laut dem „Spiegel“ sind bis zum Ende des letzten Jahres mindestens 15.000 Niedriglohnmigranten – zumeist Männer aus Asien und dem Nahen Osten – in Katar an den brutalen Arbeitsbedingungen verstorben. Das international heftig kritisierte Kafala-System erlaubt es Privatpersonen de facto Arbeitssklaven zu halten. Diese Praxis ist im katarischen Alltag weit verbreitet. Es bereichern sich die ohnehin schon Reichen – und die FIFA.

abseits.at-Chefredakteur Daniel Mandl hat im Jänner Katar bereist, um sich selbst ein Bild zu machen und war von den Umständen und vor allem von der Angst, die in der Luft liegt, schockiert. Bereits beim ersten Stadion, das wir filmten, wurde von einem lokalen Aufseher mit Polizei, Verhör und Gefängnis gedroht. Ein Grund mehr auch die restlichen Stadien zu filmen und die WM entschieden zu boykottieren.

Four months from today, the 2022 World Cup begins in Qatar. No one can overlook the problems and atrocities surrounding this World Cup. The media are full of appalling reports, fans are calling for a boycott in the stadiums. We at abseits.at have decided to boycott the World Cup and not to report on it. But before that, we wanted to get a better idea of the situation on the ground.

According to „Der Spiegel“, by the end of last year at least 15,000 low-wage migrants – mostly men from Asia and the Middle East – had died in Qatar due to the brutal working conditions. The internationally heavily criticized kafala system allows private individuals to keep de facto labor slaves. This practice is widespread in everyday life in Qatar. It enriches the already rich – and FIFA.

abseits.at editor-in-chief Daniel Mandl traveled to Qatar in January to see for himself and was shocked by the circumstances and above all by the fear in the air. Already at the first stadium we filmed, a local supervisor threatened us with police, interrogation and prison. One more reason to film the remaining stadiums and to boycott the World Cup.