Die größten Fußballsponsoren: Wie viel zahlen sie, um mit dem Sport in Verbindung gebracht zu werden?

In der Welt des Profifußballs ist das Sponsoring ein großes Geschäft. Unternehmen sind begierig darauf, mit einigen der größten und beliebtesten Teams der Welt...

In der Welt des Profifußballs ist das Sponsoring ein großes Geschäft. Unternehmen sind begierig darauf, mit einigen der größten und beliebtesten Teams der Welt in Verbindung gebracht zu werden, und sie sind bereit, für dieses Privileg viel Geld zu bezahlen.

Welche sind die größten Sponsoren in diesem Sport und wie viel Geld müssen sie jedes Jahr ausgeben, um ihre Marke mit dem Fußball in Verbindung zu bringen?

Neben Automarken und Konzernen in der Multimedia-Branche gehören auch Glücksspiel- und Pokermarken zu den größten Sponsoren im Fußball. Unternehmen wie Red Bull, Nike und Wien Energie geben jedes Jahr Millionen von Euro aus, um ihre Logos auf den Trikots der Mannschaften und in den Stadien abdrucken zu lassen. Auch Unternehmen wie Mercedes-Benz und Rewe (Billa) investieren Millionenbeträge in Fußballmannschaften.

Manche sehen darin eine Möglichkeit, die Popularität des Sports auszunutzen, andere wiederum sehen darin eine Möglichkeit, die Marke selbst in ein positives Licht zu rücken.

Österreichische Fußballsponsoren

Österreichische Fußball Sponsoren sind zahlreich und vielfältig. Die auffälligsten Sponsoren sind Glücksspielunternehmen, die einen großen Teil des Gesamtwerts des Trikotsponsorings in Österreich ausmachen. Nicht nur der Fußball, sondern vor allem der Skisport erhält jährlich lukrative Sponsoringverträge. Auch die Formel 1 wird von großen Sponsoren wie Red Bull unterstützt. Üblicherweise übertrifft die Summe immer wieder die, die in der jeweiligen vorangegangenen Saison für Vereine und Austragungen gezahlt wurde.

Für diesen Anstieg gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich in den letzten Jahren verbessert, was zu höheren Ausgaben der Unternehmen für Sponsoring im Allgemeinen geführt hat. Zweitens ist die Popularität von Sportarten wie Fußball in Österreich erheblich gestiegen, insbesondere bei jungen Menschen. Dies hat das Sponsoring einer Fußballmannschaft zu einem attraktiven Angebot für Glücksspielunternehmen gemacht, die ein junges Publikum ansprechen wollen.

Als die österreichische Regierung den Glücksspielmarkt liberalisierte, wurde es für Glücksspielunternehmen einfacher, im Land tätig zu werden. Dies hat zu einem Anstieg der Zahl der Glücksspielunternehmen geführt, die Fußballmannschaften in Österreich sponsern.

Die größten Vorteile dieses Trends schöpften bisher die beiden größten Fußballvereine in Österreich, Rapid Wien und Austria Wien. Diese beiden Vereine haben zusammen einige der lukrativsten Trikotsponsoringverträgen erhalten und schaffen es daher immer wieder, viel Geld in Transfers zu stecken.

Hauptsponsoren von Austria Wien

FRANKSTAHL, Generali und Wien Holding sind Hauptsponsoren von Austria Wien. Weitere Sponsoren sind Nike und die Rewe Group, zu der Billa, Penny, BiPA und ADEG gehören.

Sponsoren von Rapid

Während Rapid viele Sponsoringpartner hat, ist Wien Energie der Hauptsponsor. Das Unternehmen bezahlt das Trikotsponsoring des Vereins und lässt seinen Namen auf der Rückseite der Trikots der Mannschaft aufdrucken.

Bei Wien Energie arbeiten mehr als 2.700 MitarbeiterInnen und das Unternehmen liefert Strom, Erdgas und Wärme an rund 2 Millionen Menschen in Wien und Umgebung.

Die größten Fußballsponsoren

Wie bereits erwähnt, gehören viele verschiedene Unternehmen zu den größten Sponsoren im Fußball. Aber wie viel kostet sie dieses Sponsoring eigentlich?

Sponsoren der österreichischen Bundesliga

Die Bundesliga wird in erster Linie von Admiral unterstützt. Es sind aber noch viele weitere Firmen als Sponsoren aktiv. Unter anderem wird das Sponsoring vom Autohaus Ebner; von Magenta; MediaMarkt; Austria Trend Hotels; Play Fair Code; adidas und Stiegl übernommen. Als TV- und Medienpartner engagieren sich SkySports, LAOLA1 und der ORF.

Volkswagen, Telekom, Red Bull, 888, Mercedes-Benz und Rewe: wie viel geben sie aus?

Red Bull

Red Bull, der bekannte Energiekonzern ist einer der aktivsten Sponsoren im Fußball. Dem Unternehmen gehören zwei Mannschaften: Red Bull Salzburg in Österreich und RB Leipzig in Deutschland. Außerdem hat das Unternehmen einen Sponsoringvertrag mit den New York Red Bulls in den Vereinigten Staaten.

Red Bull zahlt unglaublich hohe Summen pro Jahr, um Sportmannschaften zu präsentieren. Doch es zahlt sich aus, denn Red Bull ist inzwischen zu einer festen Größe im Sport geworden und hat sich auch einen Namen im Eishockey und in skurrilen Sportarten wie dem Seifenkistenrennen und dem Red Bull Flugtag gemacht. Neben dem Trikotsponsoring gibt Red Bull auch Millionen für die Namensrechte an den Stadien und andere Marketinginitiativen aus.

888

Glücksspielunternehmen haben schon lange Sportmannschaften finanziell unterstützt und gefördert. Eines der größten ist 888, ein in Gibraltar ansässiges Glücksspielunternehmen und ein bekannter Fußballsponsor. Unter anderem hat 888 mit einzelnen Fußballvereinen der Premier League zusammengearbeitet und ist vor kurzem der Trikotsponsor des rumänischen Fußballvereins Dinamo Bucharest FC geworden. Anfang 2022 unterzeichnete 888, das in erster Linie für Poker bekannt ist, einen zweijährigen Vertrag mit dem Verein RB Leipzig, den er in der deutschen Bundesliga unterstützen wird.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, der deutsche Automobilhersteller, ist ein wichtiger Sponsor des deutschen VFB Stuttgart. Das Unternehmen zahlt etwa 10 Millionen Euro pro Jahr für sein Logo auf den Trikots der Mannschaft.

Volkswagen

Volkswagen, einer der größten Automobilhersteller der Welt, zahlt rund 70 Millionen Euro pro Jahr, um sein Logo auf den Trikots des deutschen Vereins VfL Wolfsburg zu präsentieren. Das ist zwar nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen für sein gesamtes Marketingbudget ausgibt, aber es ist immer noch ein erheblicher Geldbetrag.

Telekom

Die Telekom, eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa, ist 2023 Sponsor für den FC Bayern. Für dieses Privileg soll das Unternehmen rund 45 Millionen Euro pro Jahr zahlen.

Rewe

Die Supermarktkette Rewe ist ein weiterer großer Sponsor des Fußballs. Das Unternehmen hat einen Sponsoringvertrag mit dem 1. FC Köln abgeschlossen. Dafür zahlt Rewe wohl etwa rund 7,5 Millionen Euro.

Es sind aber nicht nur die großen Vereine, die von diesem Trend profitieren. Mehrere kleinere Vereine konnten sich auch bedeutende Sponsoringverträge mit Unternehmen sichern. Dies hat ihnen geholfen, ihre finanzielle Situation zu verbessern und besser mit den großen Vereinen konkurrieren zu können.

Der Trend, dass auch Nischen, wie Glücksspielunternehmen, Fußballmannschaften in Österreich sponsern, wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft fortsetzen. Angesichts der sich verbessernden wirtschaftlichen Lage und der zunehmenden Popularität des Fußballs ist dies ein lukrativer Markt für Glücksspielunternehmen. Das sind also gute Nachrichten für die österreichischen Fußballvereine, die sich dadurch noch mehr Sponsorenverträge sichern und ihren europäischen Konkurrenten auf Augenhöhe begegnen können.

Welche Sponsoren unterstützen die Premier League, La Liga und weitere große Fußballligen?

Die englische Premier League ist die kommerziell erfolgreichste Fußballliga der Welt und zieht daher viele hochkarätige Sponsoren an, die immer wieder wechseln. Dazu gehören Barclays, Budweiser, Nike, EA Sports und Vodafone.

In Italien wird die Serie A wechselweise von großen Unternehmen, wie z. B. Puma und Jeep, gesponsert. In Spanien hat die La Liga über die Jahre eine Reihe großer Sponsoren, darunter BBVA, Banco Santander, Puma und Pepsi, angezogen.

In Frankreich wechseln Sponsoren ebenfalls immer wieder. Unter anderem wurde die Ligue I schon von Orange und Air France gesponsert. Zu den Sponsoren der niederländischen Eredivisie gehörten Rabobank und Adidas. Und in Belgien wurde die Jupiler Pro League von Unternehmen wie Duvel Moortgat gesponsert.

Das sind also die größten Fußballsponsoren und verdeutlicht, wie viel die Unternehmen bereit sich, dafür zu zahlen, um mit dem Sport in Verbindung gebracht zu werden. Den Teams hilft es dabei, die besten Spieler an Bord zu holen, daher herrscht auch unter den Sponsoren ein starker Wettbewerb.

Wie Sie sehen können, gibt es viele Unternehmen, die Fußballligen und -mannschaften auf der ganzen Welt sponsern. Autokonzerne, Einzelhandelsketten, Glücksspiel- und Pokermarken sind nur einige der vielen, die diese Gelegenheit nutzen, um ihren Namen bekannt zu machen.

Was halten Sie vom Sponsoring von Fußballmannschaften durch Glücksspiel- und Pokermarken? Halten Sie das für eine gute oder schlechte Sache? Unserer Meinung nach hat das Sponsoring sowohl Vor- als auch Nachteile. Auf der einen Seite hilft es, Vereine zu unterstützen und den Sport zu fördern, auf der anderen Seite ist es möglich, dass Vereine von einer Marke beeinflusst werden. Insbesondere Red Bull, das selbst Mannschaften besitzt, ist aus diesem Grund mehrmals negativ in die Schlagzeilen geraten. Bei den üblichen Sponsoring-Verträgen handelt es sich allerdings um Abmachungen, bei denen ein Unternehmen Partner ist, anstatt das Team zu besitzen. Aus diesem Grund laufen die Mannschaften meist nicht in Gefahr, von einem Werbepartner kontrolliert zu werden, sondern es geht in erster Linie um die finanzielle Unterstützung.