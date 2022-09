Demir schrammt bei Galatasaray-Debüt knapp an erstem Tor vorbei

Der Ex-Rapidler Yusuf Demir kam bereits am vergangenen Wochenende zu seinem Kurzdebüt für seinen neuen Klub Galatasaray – und um ein Haar hätte er...

Der Ex-Rapidler Yusuf Demir kam bereits am vergangenen Wochenende zu seinem Kurzdebüt für seinen neuen Klub Galatasaray – und um ein Haar hätte er sich mit einem Treffer in Istanbul vorgestellt.

Beim 3:2-Auswärtssieg bei Kasimpasa wurde Demir nach 77 Minuten beim Stand von 3:1 eingewechselt. Zuvor hatte Galatasaray durch ein Tor von Bafetimbi Gomis und einen Doppelpack von Kerem Aktürkoglu für klare Verhältnisse gesorgt.

Demir wurde anstelle des einstigen Napoli-Stars Dries Mertens eingewechselt und hatte nur wenige Minuten später die Chance auf das 4:1 auf dem Fuß. Demir spielte seine erste Viertelstunde für Galatasaray als offensiver Mittelfeldspieler in einem 4-2-3-1-System.

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Demir zumindest in seiner ersten Saison bei Galatasaray in einer Jokerrolle verbleibt. Dries Mertens wird für den 19-Jährigen nur schwer herauszuspielen sein und auch die beiden türkischen Teamspieler Aktürkoglu und Akgün, die an den Flügeln spielen, werden kurzfristig nur schwer zu überholen sein. Zudem ist es möglich, dass „Gala“ mit einem Zwei-Stürmer-System auflaufen wird, sobald Mauro Icardi ins Geschehen eingreift, was einen weiteren Offensivplatz zustellen wird.