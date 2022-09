Auch Nations League fällt aus: Mehrere Wochen Pause für Laimer

RB Leipzig, aber auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick müssen wohl länger auf die Dienste von Konrad Laimer verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:0-Sieg über...

RB Leipzig, aber auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick müssen wohl länger auf die Dienste von Konrad Laimer verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:0-Sieg über Borussia Dortmund einen Syndesmosebandriss zu.

Der 24-fache ÖFB-Teamspieler wurde beim Sieg über den BVB erst nach 85 Minuten ausgewechselt, aber eine spätere Untersuchung brachte die zumeist langwierige Verletzung zu tage. Leipzig spricht offiziell von „mehreren Wochen“ Pause. Die Vergangenheit zeigte, dass ein Syndesmosebandriss Fußballer für gewöhnlich zumindest für einen Monat außer Gefecht setzt.

Damit fehlt Laimer nicht nur den Leipzigern, sondern auch dem Nationalteam in den UEFA Nations League Spielen auswärts gegen Frankreich und zu Hause gegen Kroatien. Die beiden WM-Starter werden die Spiele als wichtige Vorbereitungseinheiten auf die Endrunde betrachten und wohl weitgehend ihre Top-Teams ins Rennen werfen.

Laimer bestritt in der laufenden Saison sechs Pflichtspiele für Leipzig. Zuletzt wurde der 25-jährige Salzburger immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Speziell das lange Transfer-Hickhack über einen möglichen Wechsel zu Bayern München beherrschte in den letzten Monaten die Medien. Laimers Vertrag in Leipzig läuft nur noch bis Sommer 2023 – dann dürfte er ablösefrei wechseln. Leipzig hatte vor fünf Jahren sieben Millionen Euro an Red Bull Salzburg bezahlt, um Laimer „konzern-intern“ nach Deutschland zu holen.