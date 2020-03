Gefälschte Pässe: Ronaldinho sitzt weiter im Gefängnis

Einst verzauberte er die gesamte Welt mit seiner unfassbaren Technik. Momentan jedoch sitzt Ronaldinho in einem paraguayischen Gefängnis fest. Wann und ob er frei...

Einst verzauberte er die gesamte Welt mit seiner unfassbaren Technik. Momentan jedoch sitzt Ronaldinho in einem paraguayischen Gefängnis fest. Wann und ob er frei kommt, bleibt ungewiss. Doch auf Fußball muss er auch dort nicht verzichten.

Der ehemalige Weltfußballer Ronaldinho feiert am kommenden Samstag seinen 40. Geburtstag. Wirklich glauben kann man das nicht, sieht der Brasilianer doch immer noch aus, als würde er im Trikot des FC Barcelona gleich das Feld im Nou Camp betreten.

Immer noch scheint Ronaldinho stets sein charakteristisches Lächeln im Gesicht zu tragen. Und dass, obwohl er derzeit nicht allzu viel zu lachen hat. Denn die Party zu seinem runden Ehrentag wird wohl ausfalle müssen – Ronaldinho ist aktuell in einem paraguayischen Gefängnis inhaftiert.

Dort befindet er sich Anfang März, nach dem er und sein Bruder versucht hatten, mit Hilfe gefälschter Dokumente in das südamerikanische Land einzureisen. Alle Bemühungen seiner Anwälte, den Champions League-Sieger von 2006 auf freien Fuß zu bekommen, scheiterten bisher.

Laut einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung will die Regierung Paraguays an dem berühmten Fußballspieler ein Exempel statuieren. Im Artikel der FAZ heißt es weiter, in Paraguay würde derzeit ein innenpolitischer Machtkampf toben – und der Fall Ronaldinho würde zur Profilierung einiger Politiker dienen.

Immerhin, allzu schlecht soll Ronaldinho im Häfn angeblich jedoch nicht gehen. Der Gefängnisdirektor gab wohl zu, dass der Ex-Profi über gewisse Privilegien verfüge. Auch für die anderen Insassen hat der Aufenthalt von Ronaldinho einige Vorzüge, werden doch manche von ihnen momentan um einiges öfter besucht. Viele Besucher*innen hoffen auf ein Foto mit dem Weltmeister, wie ein Polizeireporter berichtet.

Zuletzt ließ sich Ronaldinho zur Teilnahme an einem Fußballspiel im Zuge eines Gefängnisturniers überreden. Wie es heißt, soll sein Team den Gegner deutlich mit 11:2 bezwungen haben. Ronaldinho selbst steuerte wohl fünf Tore und sechs Vorlagen bei. Zumindest berichteten das Gefängniswärter. Verlernt haben dürfte er also nichts. Trotzdem: Noch mehr Gefängnisspiele möchte Ronaldinho sicher nicht absolvieren