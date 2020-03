Red Bull Salzburg unterstützt in der Corona-Krise

Spieler verzichten auf Gehalt und unterstützen Unternehmen, Organisationen und Personen im Umfeld Das Miteinander in Österreich ist durch die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung des...

Das Miteinander in Österreich ist durch die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin auf das Nötigste reduziert. Die damit in engem Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Auswirkungen treffen viele Menschen in unserem Land. Aus diesem Grund haben die Spieler des FC Red Bull Salzburg eine Initiative gestartet, die ein wenig zur Linderung dieser Folgen beitragen soll.