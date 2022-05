Tobias Schützenauer verlängert beim SK Sturm

Torhüter Tobias Schützenauer bleibt auch in der kommenden Saison beim SK Puntigamer Sturm Graz. Der 24-jährige ist fixer Bestandteil des Kampfmannschaftskaders und dem Klub...

Torhüter Tobias Schützenauer bleibt auch in der kommenden Saison beim SK Puntigamer Sturm Graz. Der 24-jährige ist fixer Bestandteil des Kampfmannschaftskaders und dem Klub seit der Jugend treu. „Schü“ unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Ich freue mich, dass wir auch nächstes Jahr wieder auf Schü vertrauen dürfen. Er ist ein absolutes Vorbild an Einsatz, Leidenschaft und Bereitschaft und stellt immer das Team in den Vordergrund. Spieler wie er heben die Qualität in jedem Training und sind extrem wichtig für jedes Team.“

Tobias Schützenauer: „Sturm ist einfach mein Verein und es ist kein Geheimnis, dass ich mich in Graz extrem wohl fühle. Ich freue mich sehr über den neuen Vertrag und werde auch nächstes Jahr wieder alles geben und da sein, wenn ich gebraucht werde.“ ­